Балістика і "Шахеди": ЗС РФ вдень вдарили по півночі України, висока ймовірність масованої атаки

Армія Росії вдень 14 вересня атакувала Україну "Шахедами" і балістичними ракетами. Моніторингові канали попередили про швидкий масований удар.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски кількох БПЛА по Чернігівській і Сумській області.

"БПЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний. БПЛА в південній частині Сумщини постійно змінюють курс", — зазначали військові.

О 12:10 з'явилася загроза застосування балістичного озброєння на північно-східному напрямку. Швидкісну ціль помітили в Сумській області курсом на південний захід.

Війська Росії пізніше вдарили по Сумській області керованими авіабомбами.

Моніторингові канали відзначали рух 14 "Шахедів" на Чернігівську область курсом на Київську. Далі був виліт балістичних ракет із Курська на Сумщину.

По Сумському району окупанти завдали удару чотирма балістичними ракетами С-300, однією ракетою "Іскандер-М" і двома-чотирма КАБ з борту Су-34. Повітряні сили не надавали звіт по цілях.

Масований удар по Україні: ЗС РФ заряджають ракети

Пабліки також попередили про загрозу нанесення масованого комбінованого удару ЗС РФ по території України найближчим часом. Підвищена загроза — для Києва, Луцька та Старокостянтинова.

З метою зарядки ракетами Х-101 раніше фіксувався переліт двох додаткових Ту-95МС з авіабази "Дягілєво" на "Енгельс-2". Сюди ж відправили два транспортні літаки Іл-76. Станом на 13 вересня на базі "Енгельс-2" було чотири борти Ту-95МС, зазначає канал Tracking.

О 19:30 відзначено зліт трьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з авіабази "Енгельс-2", імовірно переліт після зарядки.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що нещодавнім ударом дронами по Польщі президент Росії Володимир Путін "перевірив протиповітряну оборону НАТО".

Уночі 7 вересня росіяни атакували Київ "Шахедами" і крилатими ракетами. Горіла будівля Кабміну в Печерському районі столиці.