Війська РФ перевірили ППО Польщі: Путін збільшить інтенсивність атак по країнах НАТО, — FT

Європа не готова до масованих атак армії РФ, які наносяться по Україні практично щоночі. Нездатність східного флангу НАТО реагувати на напади очевидна.

Президент Росії Володимир Путін вельми задоволений результатом перевірки протиповітряної оборони НАТО в Польщі. Наступного разу він піде далі, пише британська газета Financial Times.

Наліт дронів уночі 10 вересня показав абсолютну неготовність Європи до масованого повітряного нападу. Україна переживає подібні атаки практично щоночі. Тому необхідні значні інвестиції для зміцнення східного флангу НАТО, вказують автори матеріалу.

"Москва напевно зрозуміла, що ми досі не винесли уроків із того, з чим Україна стикалася роками. Ми до цього абсолютно не готові. Тепер вони [росіяни] вже біля наших дверей", — заявив Бен Ходжес, колишній командувач армією США в Європі.

За словами військового, ЄС потрібна багаторівнева система протиповітряної оборони, яка оцінювала б масштаб атаки і перенаправляла ресурси. Неприпустимою є ситуація, коли дорогі винищувачі, як-от голландські F-35, підіймають для знищення дешевих безпілотників.

"Це була репетиція, перевірка, наскільки хороші наші системи раннього оповіщення і який час нашої реакції", — додав він.

Польські військові зазначають, що більшість БПЛА були пастками, які Росія регулярно використовувала для відволікання уваги та послаблення української ППО перед черговими масованими ударами. Представник польського оборонного сектору повідомив FT, що більшість виявлених безпілотників — це "Гербери" без боєголовок.

Ексміністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс порівняв вторгнення безпілотників до Польщі з російськими диверсіями в Європі за останні 18 місяців.

"Росіяни намагаються створити нову реальність подібно до того, як вони здійснювали гібридні атаки. Уявіть те ж саме з безпілотниками. Вони роблять це один раз, ми не реагуємо. Потім ще одна атака буде в Румунії або в Литві", — сказав він.

Нагадаємо, у Польщі після атаки російських дронів обмежили польоти авіації вздовж східного кордону до 9 грудня.

Варшава відправляє до східних кордонів близько 40 тисяч солдатів через початок військових навчань "Захід-2025" і збільшення рівня напруженості після нічного вторгнення БПЛА.