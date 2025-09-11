Навчання "Захід-2025": Польща відправляє до 40 тисяч солдатів до кордонів РФ і Білорусі

Російсько-білоруські навчання "Захід-2025" мають вкрай агресивний характер. З метою захисту Варшава терміново перекидає війська до східних кордонів.

Польща відправляє близько 40 тисяч солдатів до кордонів Росії та Білорусі через збільшення напруженості після вторгнення російських дронів. Про це повідомив польський мовник TVP.

Крім цього, Росія і Білорусь проведуть навчання "Захід-2025", у яких братимуть участь десятки тисяч солдатів. Навчання пройдуть 12-16 вересня поблизу кордонів із Польщею та Литвою, до маневрів включать відпрацювання удару ядерною зброєю і комплексом "Орешник".

Польська влада впевнена, що однією з цілей навчань є відпрацювання атаки на Сувалкський коридор, що з'єднує Польщу і Литву і розташований між Білоруссю і російською Калінінградською областю.

Метою навчань "Захід-2025" може бути відпрацювання атаки на Сувалкський коридор

За словами заступника міністра оборони Польщі Цезарія Томчика, саме ці дії спонукали Варшаву розгорнути близько 40 тисяч солдатів на східних кордонах.

"Польща готувалася до навчань "Захід-2025" багато місяців. Понад 30 000 польських військовослужбовців провели навчання з відпрацювання адекватних заходів реагування. Давайте будемо не забувати, що "Захід-2025" — це наступальні навчання", — зауважив чиновник.

Томчик розділив побоювання інших політичних лідерів з приводу того, що спільні російсько-білоруські навчання можуть стати провісником агресії проти країн НАТО і Європи.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що РФ і Білорусь збираються відпрацювати "дуже агресивні сценарії" і провів паралелі з аналогічними навчаннями перед вторгненням Росії в Грузію 2008 року і в Україну 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, армія Польщі продовжить "велику програму модернізації" після прольоту російських дронів уночі 10 вересня. Союзні сили НАТО знищили кілька дронів, які залетіли в Польщу під час масованої атаки по Україні.

Польща погодилася відправити військових в Україну, щоб їх навчили знищувати безпілотники. Володимир Зеленський радив Варшаві переглянути підходи до систем ППО і не сподіватися на дорогі американські ЗРК Patriot.