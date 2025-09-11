Учения "Запад-2025": Польша отправляет до 40 тысяч солдат к границам РФ и Беларуси

Российско-белорусские учения "Запад-2025" носят крайне агрессивный характер. С целью защиты Варшава срочно перекидывает войска к восточным границам.

Польша отправляет около 40 тысяч солдат к границам России и Беларуси из-за увеличения напряженности после вторжения российских дронов. Об этом сообщил польский вещатель TVP.

Кроме этого, Россия и Беларусь проведут учения "Запад-2025", в которых будут участвовать десятки тысяч солдат. Учения пройдут 12-16 сентября вблизи границ с Польшей и Литвой, в маневры включат отработку удара ядерным оружием и комплексом "Орешник".

Польские власти уверены, что одной из целей учений является отработка атаки на Сувалкский коридор, соединяющий Польшу и Литву и расположенный между Беларусью и российской Калининградской областью.

Целью учений "Запад-2025" может быть отработка атаки на Сувалкский коридор

По словам заместителя министра обороны Польши Цезария Томчика, именно эти действия побудили Варшаву развернуть около 40 тысяч солдат на восточных границах.

"Польша готовилась к учениям "Запад-2025" много месяцев. Более 30 000 польских военнослужащих провели учения по отработке адекватных мер реагирования. Давайте будем не забывать, что "Запад-2025" — это наступательные учения", — заметил чиновник.

Томчик разделил опасения других политических лидеров по поводу того, что совместные российско-белорусские учения могут стать предвестником агрессии против стран НАТО и Европы.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что РФ и Беларусь собираются отработать "очень агрессивные сценарии" и провел параллели с аналогичными учениями перед вторжением России в Грузию в 2008 году и в Украину 24 февраля 2022 года.

Напомним, армия Польши продолжит "большую программу модернизации" после пролета российских дронов ночью 10 сентября. Союзные силы НАТО уничтожили несколько дронов, залетевших в Польшу во время массированной атаки по Украине.

Польша согласилась отправить военных в Украину, чтобы их научили уничтожать беспилотники. Владимир Зеленский советовал Варшаве пересмотреть подходы к системам ПВО и не надеяться на дорогие американские ЗРК Patriot.