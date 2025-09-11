Польша после атаки РФ: полеты ограничены до 9 декабря, Туск обещает модернизацию армии

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна продолжит масштабную программу укрепления своих вооруженных сил после инцидента с российскими беспилотниками, которые нарушили воздушное пространство государства. В то же время в Польше ввели ограничения для полетов вдоль восточной границы, которые будут действовать до 9 декабря.

Как сообщает Al Jazeera, Туск подчеркнул, что после инцидента польская армия продолжит "большую программу модернизации". Его заявление прозвучало на следующий день после того, как польские и союзные силы НАТО перехватили и уничтожили несколько дронов, которые залетели на территорию Польши во время массированного авиаудара России по Украине.

Польское агентство аэронавигационных услуг уточнило, что новые правила касаются приграничных районов с Беларусью и Украиной. По его данным, решение принято по просьбе вооруженных сил в связи с потребностями национальной безопасности.

Согласно обнародованной информации, гражданским беспилотникам запрещено летать в этих зонах. В то же время авиация общего назначения — в частности небольшие самолеты и вертолеты для частного или развлекательного использования — может осуществлять полеты только днем при наличии радиостанции и транспондера. Ночные вылеты в таких условиях будут полностью запрещены.

Напомним, в ночь на 10 сентября, Польша впервые сбивала российские "шахеды" в своем воздушном пространстве. Ряд польских аэропортов прекращали работу — в частности были закрыты и оба аэропорта в Варшаве.

