Ахиллесова пята НАТО: сможет ли Польша противостоять России в вероятной войне

После атаки российских дронов над Польшей возникает ключевой вопрос: готова ли Варшава к прямому столкновению с Россией? Несмотря на рекордные расходы на оборону и масштабную модернизацию армии, последние события показали уязвимые места в системе ПВО и необходимость быстрой реакции НАТО. Фокус проанализировал, хватит ли Польше сил и ресурсов для отражения возможной агрессии.

В ночь 10 сентября 2025 года десятки российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши, что Варшава расценила как провокацию России.

РФ отрицает вину, обвиняя Украину и называя обвинения "мифами". Кремль утверждает, что дроны не могли достичь Польши из-за ограниченной дальности, хотя украинские источники предполагают использование дополнительных топливных баков. Беларусь отмежевалась, ссылаясь на радиоэлектронную борьбу. ISW считает, что Россия тестировала реакцию НАТО, в частности скорость решений Альянса. Дроны могли целиться в аэропорт Жешув-Ясенка, ключевой для поставок оружия Украине.

Нападение РФ на Польшу: вероятные сценарии: вероятные сценарии

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что в случае вероятного нападения на Польшу, основной целью армии России будет захват так называемого Сувалского коридора. Этот коридор, протяженностью до 100 км, проходит через территории Польши и стран Балтии. Эта угроза, названная "Ахиллесовой пятой" НАТО еще в 2015 году тогдашним командующим сил Альянса в Европе Беном Ходжесом.

"Сценарий захвата Сувалского коридора является ключевым элементом российско-белорусских военных учений в течение последних десяти лет. Последние маневры на территории Беларуси, проходившие в сентябре 2025 года, также моделировали этот сценарий", — отмечает Фокусу Снегирев.

По оценке эксперта Россия в случае вторжения в Польшу может готовить группировку численностью 100-150 тысяч человек для реализации сценария Сувалского коридора. Атака осуществлялась бы одновременно с двух направлений — из Калининграда и Беларуси. Это позволило бы отрезать часть польской территории и изолировать страны Балтии от основных баз НАТО. Одновременно Россия может задействовать Балтийский флот для блокирования стран Балтии и Польши.

В случае войны с Россией: готова ли Польша к противостоянию

Одной из главных проблем региона Сувалского коридора Снегирев называет то, что долгое время там была слабая инфраструктура. Железнодорожные пути в странах Балтии оставались советского стандарта, отличающиеся от европейских, а пропускная способность автомобильных путей была недостаточной для быстрой передислокации войск. Польша и страны Балтии активно работают над решением этих проблем. В частности, проведена реконструкция железных дорог, расширены автодороги и увеличена их пропускная способность. Эти меры направлены на обеспечение оперативного развертывания сил НАТО в случае кризиса.

Кроме того, Польша и страны Балтии проводят инженерно-фортификационные работы, в частности минирование приграничных территорий и строительство укреплений. Обе стороны заявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, что является прямым ответом на российскую угрозу. Эти действия свидетельствуют о серьезном отношении к возможному вторжению.

Также Польша проводит модернизацию своей армии.

"Польша, как одна из ведущих стран НАТО, тратит на оборону 4% ВВП — рекордный показатель среди членов Альянса, где средний уровень составляет 2,2-3%. Это позволяет Варшаве реализовывать амбициозные проекты по переоснащению армии. В частности, Польша закупает зенитно-ракетные комплексы Patriot у США, танки и бронемашины у Южной Кореи, а также реактивные системы залпового огня. Собственный военно-промышленный комплекс Польши активно производит бронетехнику, артиллерийские снаряды и средства поражения", — отмечает эксперт.

Кроме того, по данным Снегирева, Польша реформирует свои вооруженные силы, создавая подразделения территориальной обороны, которые могут оперативно разворачиваться в приграничных районах. Последние события показали их способность быстро прибывать в пункты сбора. На территории Польши также размещены авиационные подразделения стран НАТО, в частности из Нидерландов и Германии, а Жешув используется как ключевой логистический центр для поддержки Украины.

Однако, по его словам, недавняя атака российских беспилотников выявила слабые места в системе противовоздушной обороны Польши и НАТО.

"Для уничтожения дешевых БПЛА "Гербера", стоимостью до 10 тысяч долларов использовались дорогие истребители F-35. Последний час полета стоит 40 тысяч долларов, а ракеты к ним стоимостью 1,5 миллиона долларов. Коэффициент уничтожения аэродинамических целей составил лишь 20%, что контрастирует с эффективностью украинской ПВО, которая нейтрализует до 90% подобных угроз. Эти данные указывают на потребность модернизации систем ПВО для противодействия массированным атакам дронов", — подчеркивает эксперт.

Угроза для Польши со стороны РФ: подключатся ли к обороне страны НАТО

Снегирев считает, что в случае нападения на Польшу может получить поддержку от других стран Альянса, в частности применяя уже существующий на ее территории военный контингент НАТО. Однако бюрократические процедуры НАТО затрудняют быструю реакцию.

"После провокации, как недавнее вторжение дронов, сначала активируется статья 4 Устава НАТО, предусматривающая консультации сторон в случае угрозы территориальной целостности. Время, необходимое на эти консультации, может задержать переход к статье 5 о коллективной обороне, что является уязвимым местом в противодействии российской агрессии", — рассказывает он.

В то же время, по мнению эксперта, НАТО изменило тактику: если раньше Альянс допускал временную оккупацию территорий до развертывания резервов, теперь акцент — на немедленном противодействии агрессору на границах. Это свидетельствует о готовности НАТО к российским провокациям, хотя бюрократические преграды остаются вызовом.

Однако все же Дмитрий Снегирев оценивает вероятность нападения России на Польшу в ближайшее время крайне низкой. Единственное, что РФ может продолжить провокации, основная цель которых не только военное давление, но и принуждение к территориальным уступкам, в частности со стороны Украины, которая рассматривается Россией как "третья сторона" в переговорах.

"Россия использует эти провокации для сбора разведывательных данных, анализируя, какие радары активируются, какие позывные используются, и как быстро реагируют различные страны НАТО. Например, недавняя атака российских беспилотников была направлена на аэропорт Жешув-Ясенка — ключевой логистический хаб для поставки западной военной помощи Украине. Это подтверждает, что Россия тестирует не только военные, но и политические реакции Альянса", — резюмирует эксперт.

Также Фокус писал, что глава МИД Украины Андрей Сибига призвал партнеров срочно усилить противовоздушную оборону Украины и защиту от все большего количества российских дронов и ракет, поскольку действия врага становятся все агрессивнее.