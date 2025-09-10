Финляндия следующая: решится ли Путин на войну с НАТО после "Шахедов" над Польшей

Массированное вторжение "Шахедов" в воздушное пространство Польши стало первым случаем, когда российские дроны пришлось сбивать над территорией страны НАТО. Дональд Туск назвал это "масштабной провокацией", а опрошенные Фокусом эксперты объясняют: Кремль не только тестирует оборону Альянса, но и ищет новую войну, используя Китай как тыловую поддержку.

В ночь на 10 сентября 2025 года ряд российских беспилотников типа "Шахед" несколько раз нарушил воздушное пространство Польши. Премьер-министр Дональд Туск охарактеризовал эти действия как "масштабную провокацию" и созвал безотлагательное заседание правительства. Он подчеркнул, что благодаря слаженным действиям польской армии и НАТО угроза была нейтрализована.

По данным, на заседании сообщили, что это — первый случай с начала войны, когда над территорией страны-члена НАТО пришлось сбивать российские дроны. Пострадавших нет, а поиски обломков продолжаются.

Аэропорты были временно закрыты, но, по словам Туска, это стало результатом оперативной необходимости, а не прямой угрозы инфраструктуре.

Американские законодатели назвали инцидент "актом войны" и призвали к новым санкциям. В ЕС также осудили нарушение как "самое серьезное нарушение европейского воздушного пространства с начала войны".

"Шахемы" над Польшей: как РФ тестирует оборону НАТО

По словам бывшего сотрудника СБУ, военного эксперта Ивана Ступака, Москва использует эти атаки еще и для разведки.

"Во время учений НАТО внимательно следит за Россией. Но и Россия параллельно следит за НАТО. Они смотрят, какие радары активируются, какие позывные используются, кто первый поднимается в воздух, кто второй, кто третий. Это сбор ценной информации. Кремль тестирует оборону Альянса", — говорит Фокусу эксперт.

Отдельно Ступак обращает внимание на возможную цель последних атак.

"Есть версия, что дроны летели именно в сторону Жешува. Там расположен аэропорт Ясенка — всего в 90 километрах от Украины. С начала войны это главный хаб для американской и европейской помощи. Туда прилетают самолеты, грузы быстро отправляют в Украину. Там стоят комплексы Patriot, там склады с оружием. Это ключевая точка, и именно туда могли целиться "Шахеды", — отмечает Ступак.

Военный эксперт Олег Жданов подчеркивает, чтобы понять современные события и предсказать будущее, нужно обратиться к истории.

"Вспомните, как Путин заявлял, что он сам будет определять "красные линии". Он действительно их "рисует", проверяя реакцию НАТО и отдельных государств на агрессивные действия России. И чем слабее будет эта реакция, тем больше уверенности у Кремля, что в случае попытки реализовать, например, операцию вроде "Нарва — Русский город" или наступление в Сувальском коридоре, НАТО ограничится лишь "обеспокоенностью", — говорит Фокусу Жданов.

Атака дронов Польши: как Путин ищет новую войну

Эксперт напомнит, что накануне атаки на Польшу, председатель оборонного комитета Госдумы РФ Картаполов сделал показательное заявление: назвал Финляндию "фашистской", угрожающей безопасности России. Мол, сама будет виновата, если с ней что-то случится. По словам Жданова — это очень красноречивая риторика.

"В самой России проводили исследования — как общество видит завершение войны. В истории есть пример Сталина: после Второй мировой, даже на волне победы, ему понадобилось около пяти лет, чтобы "зачистить" страну от инвалидов войны и недовольных. В 1989 году, когда 42-я армия вернулась из Афганистана, именно она сформировала негативное отношение общества к "интернациональному долгу", и это повлияло на распад СССР в 1991-м.

Сегодня Путину докладывают, что завершить войну невозможно: потери в 700 тысяч — миллион человек снесут власть, и Россия развалится. Поэтому Кремль ищет новую войну. Инциденты вроде залет "Шахедов" в Польшу — это подготовка к новой эскалации", — считает Жданов.

В свою очередь, Иван Ступак считает, что Кремль не имеет ресурсов для полномасштабной войны с НАТО. Но даже небольшая провокация может стать серьезным ударом по репутации Альянса.

"Достаточно захватить даже 20 квадратных километров, чтобы дискредитировать НАТО. Это было бы больше, чем достаточно для российской пропаганды", — говорит он.

Российские дроны над НАТО: кто заинтересован в новой эскалации

Но как Россия выдержит экономически еще одну войну, если уже четвертый год кризиса? И тут, по словам Олега Жданова, появляется Китай. Министр иностранных дел Ван И четко заявил Урсуле фон дер Ляйен: "Мы не дадим России проиграть".

"Китай имеет колоссальные запасы советского вооружения. На параде 2017 года 90% техники было советской, а уже в 2021-м — полностью китайской. На складах — "клондайк" старого советского оружия и модернизированных вариантов. Снаряды, которые Северная Корея передает России, на самом деле происходят из китайских запасов. У КНДР просто нет промышленности, чтобы произвести такое количество. Китай хранит собственные боеприпасы, понимая возможность войны в регионе, но параллельно подпитывает Россию", — говорит эксперт.

По словам Жданова Путин продолжает тестировать реакцию НАТО. И пока реакция — почти нулевая. Альянс не идет спасать Польшу или Эстонию.

"Да, Германия дала батальон танков Эстонии, но та уже просит бригаду и строит военный городок. Финляндия приняла все законы для размещения иностранных баз. Но главный вопрос — захочет ли Трамп перебрасывать американские войска в Европу? Скорее всего, нет. Наоборот, он планирует вывести большинство войск из Европы", — продолжает эксперт.

По мнению Жданова, если Россия нападет на Финляндию или Польшу, НАТО может расколоться.

"Я еще в начале войны предупреждал: Путин может разрушить Альянс за один день. Достаточно ударить по одной стране, и союзники погрязнут в консультациях по статье 4. До статьи 5, которая предусматривает коллективную защиту, они не дойдут — перессорятся еще на этапе обсуждений", — считает эксперт.

Однако по мнению Жданова для Украины в этой истории это "луч света" — если НАТО и Варшава не решат вступать в открытое противостояние с РФ, то начнут больше вооружать ВСУ.

"Экс-канцлер Германии Олаф Шольц заявил: лучше воевать на территории Украины, чем потом — в Польше или других странах ЕС. Если он сможет убедить хотя бы часть ЕС, появится новый формат поддержки. Скандинавские страны, в частности, уже четко на нашей стороне", — резюмирует эксперт.

