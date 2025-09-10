"Шахеты" над Польшей: почему ПВО не сбила дроны и каким будет ответ Варшавы и НАТО

Массированный залет "Шахедов" в Польшу стал первым столь откровенным нарушением воздушного пространства страны-члена НАТО. В ответ Варшава подняла авиацию, закрыла несколько аэропортов и созвала правительственные совещания. Фокус разбирался, способна ли Польша самостоятельно противостоять этой угрозе и какие последствия это будет иметь для Альянса.

В ночь на 10 сентября 2025 года несколько ударных беспилотников типа Shahed пересекли польскую границу, проникая в воздушное пространство страны. Была поднята польская и союзная авиация, активированы системы ПВО и радары, а в небе задействован самолет AWACS Saab 340 AEW&C.

По словам военного командования, эти действия были превентивными — они направлены на обеспечение безопасности граждан, особенно в приграничных зонах. Истребители F-16 были подняты в воздух, а аэропорты в Жешуве и Люблине — а также несколько других — временно закрыты из-за "незапланированной военной деятельности".

Оперативное командование сообщило впоследствии, что воздушное пространство Польши подвергалось повторным нарушениям "дроно-подобными объектами", и собственные силы применили оружие для их нейтрализации. Продолжается поиск обломков и мест падения сбитых беспилотников.

Associated Press сообщает, что "огромное количество" российских дронов нарушило границы Польши. Премьер-министр Дональд Туск подтвердил: те, что представляли угрозу, были уничтожены. Закрытие аэропорта Варшавы-Шопен также было частью мер безопасности.

Местные источники сообщают, что беспилотник попал в жилой дом в Вырыках, на востоке Польши, повредив крышу, но без жертв. В регионе Люблина обнаружили обломки дрона и его части вблизи кладбища.

"Шахеды" на Польшу: как Путин открывает еще один фронт

По словам политолога Олега Постернака, такое событие (запланированное нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами) рано или поздно должно было произойти.

"Это типичный почерк Путина. Когда он не может достичь своих стратегических целей в войне против Украины, которая не приносит ему желаемых результатов, он переходит к эскалации. Единственный вариант для Кремля в такой ситуации — расширять конфликт, переводя его в другой формат", — считает политолог.

В этом случае это не обычный пограничный инцидент и не два-три беспилотника, которые залетели на территорию страны НАТО. Речь идет о целом рое дронов. Они проникли достаточно глубоко на территорию Польши, по крайней мере в три воеводства, где зафиксировано их сбивание. Для перехвата поднималась авиация не только Польши, но и НАТО, в частности Нидерландов.

"Это свидетельствует о нескольких вещах. Во-первых, Путина не ограничивают никакие обязательства, мирные договоренности или дипломатические намеки. Он готов масштабировать конфликт. Во-вторых, Кремль пытается показать, что статья 5 Вашингтонского договора о коллективной безопасности не действует или не будет применена. В-третьих, Москва стремится продемонстрировать слабость европейских стран, даже самой милитаризованной из стран восточного фланга НАТО — Польши. Мол, она беззащитна перед желанием Путина расширять войну. И еще один важный момент: на этот раз Россия использовала элементы конвенциональной войны. Это уже не скрытый инцидент, как в случае с Молдовой или другие единичные залеты. Это фактически боевые действия на территории страны НАТО, конкретный акт агрессии", — говорит Фокусу Постернак.

Почему Польша не сбила "Шахеды" в ночь на 10 сентября

Экс-сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак считает, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши — не случайность и не единичный инцидент.

"Сначала говорили: ой, всего один. Потом — два или три. Скоро будут говорить: да, их было десять, но не обращайте внимания. Но десять дронов не могут "заблудиться". Они летели целенаправленно", — отмечает Фокусу Ступак.

Эксперт проводит параллель: поляки имеют лучшую армию на восточном фланге НАТО, самую современную технику и системы ПВО. Однако результатов в борьбе с беспилотниками почти нет.

"Это как иметь дома спортзал с самыми крутыми тренажерами, но не заниматься. Польша имеет все, но сбивать дроны не может", — отмечает эксперт.

По его мнению, возможны лишь два объяснения такой ситуации:

Поляки сознательно не решаются сбивать дроны, опасаясь эскалации. Они банально не видят их на радарах.

"Дроны летят очень низко. В Литве, например, мне рассказывали, что местные власти узнают о залете из новостей или после падения аппарата. Люди звонят в полицию: вот здесь, в таком-то районе, упал беспилотник — приезжайте", — объясняет Ступак.

Каким должен быть ответ Польши на российские "Шахеды", и каким он будет на самом деле

Действия польского правительства сейчас ограничиваются ускоренным призывом резервистов, экстренным заседанием кабинета министров и консультациями с союзниками. Но этого недостаточно. По мнению Олега Постернака, реальный ответ может заключаться либо в развертывании мощной системы ПВО, либо в конкретных шагах против России и даже Беларуси, с территории которой осуществляется часть атак.

"Важно и то, что дроны попали в Польшу через украинскую территорию. Это дает Украине шанс поставить вопрос о совместной противовоздушной обороне с НАТО. Речь о том, чтобы украинские или совместные с Альянсом системы ПВО сбивали цели еще над нашей территорией, не позволяя им представлять угрозу для стран НАТО. Это историческая возможность вернуться к дискуссии о "закрытии неба" над Украиной, которую впервые поднимали еще в 2022 году", — говорит политолог.

Стоит ли ожидать немедленного жесткого ответа от Польши? Здесь надо быть реалистами. По словам политолога, в обществе часто высмеивают осторожность поляков, но эта осторожность — это тоже стратегия. Польша не хочет и не планирует сама вступать в войну, это очевидно. В то же время этот инцидент — серьезное испытание для страны. И ответ должен быть взвешенным и адекватным.

"Не забывайте, что сейчас продолжаются масштабные российско-белорусские учения "Запад-2025". Кремль и Лукашенко могут использовать провокации для давления на Польшу. Если она ответит военными действиями, это рискует еще больше обострить ситуацию — в частности в районе так называемого Сувальского коридора, который Москва считает стратегически важным.

Есть еще и политический аспект. Для премьера Дональда Туска и президента Анджея Дуды реакция на этот инцидент будет иметь непосредственные последствия для их рейтинга. Польское общество сегодня шокировано: закрытие четырех аэропортов, официальные сообщения оставаться в укрытиях — это уже элементы военного положения. Для поляков это экзистенциальный шок: война без объявления пришла на территорию страны НАТО.

Поэтому возникают вопросы к польскому правительству о готовности, к президенту — об уровне привлечения союзников, а также к НАТО в целом. Ведь этот случай продемонстрировал, что даже система воздушной обороны Альянса не способна полностью предотвратить атаки России. И именно на это рассчитывает Кремль", — резюмирует Постернак.

Напомним, в ночь на 10 сентября ВС РФ запустили в сторону Украины большое количество ударных беспилотников типа "шахед".

9 сентября Польша закрывала границу с Беларусью из-за военных учений с РФ "Запад-2025".