Готовили операцию с лета: в ISW объяснили, зачем Россия атаковала Польшу

В ночь с 9 на 10 сентября десятки российских беспилотников вошли в воздушное пространство Польши. Варшава расценила это как преднамеренную провокацию России, а НАТО впервые привлекло свои самолеты для перехвата дронов над территорией Альянса.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что по меньшей мере 19 дронов пересекли польскую границу, значительная часть из них вошла со стороны Беларуси. В течение дня Польша подтвердила уничтожение трех аппаратов и вероятно четвертого, а само вторжение продолжалось около семи часов — с 23:30 9 сентября до 06:30 10 сентября. Впоследствии, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всего в польское пространство вошли по меньшей мере 24 российских дрона.

Кроме этого, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что для отражения атаки были подняты польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты раннего предупреждения AWACS и заправщики НАТО. Также польские власти привели в боевую готовность немецкие системы ПВО Patriot, которые также приняли участие в отражении вторжения.

В этот же день, утром 10 сентября Туск применил статью 4 Договора НАТО, которая предусматривает консультации в случаях, когда безопасность или территориальная целостность союзников находится под угрозой. Последний раз эту статью использовали в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Россия готовила атаку по Польше заранее

В своем материале аналитики ISW обращают внимание, что масштабы вторжения исключают случайность. Вероятность того, что более 19 дронов одновременно сбились с курса или стали жертвой технической ошибки, фактически отсутствует. Часть аппаратов оказалась оказались БПЛА "Гербера", которые Россия использует для имитации Shahed и провоцирования ПВО. По данным украинского эксперта Сергея Бескрестнова, один из сбитых дронов оказался не разведывательной версией Gerbera без камер, то есть он был специально создан для отвлечения системы противовоздушной обороны.

Признаки подготовки России к этой операции появились еще летом 2025 года. Польский журналист Марек Будзиш сообщал, что в отчетах украинских военных фиксировались российские беспилотники с польскими и литовскими SIM-картами. Это могло свидетельствовать о создании "коридоров" для ударов по территории стран НАТО. Также Бескрестнов отмечал, что российские Shahed с польскими SIM-картами появлялись еще до инцидента. Как отмечают в отчете, такие детали указывают, что вторжение 9-10 сентября могло быть заранее спланированным и имело целью проверить реакцию НАТО.

В то же время Россия попыталась переложить вину на Украину. Министерство обороны РФ заявило, что во время ночных атак по Украине дроны не могли достичь польской территории, потому что их максимальная дальность якобы составляет 700 км. МИД России назвал сообщения Варшавы "мифами". Кремль через Дмитрия Пескова обвинил ЕС и НАТО в "безосновательных" обвинениях. Между тем украинские источники утверждают, что Россия могла оборудовать дроны дополнительными топливными баками, которые значительно увеличили их радиус действия.

В Польше временного поверенного в делах России Андрея Ордаша вызвали в МИД. После встречи он повторил российские заявления о том, что беспилотники якобы летели со стороны Украины, и заверил, что Польша не сможет доказать их российское происхождение.

Беларусь также пыталась отмежеваться от инцидента. Генерал-майор Павел Муравейко заявил, что полетные траектории могли нарушиться из-за неизвестных средств радиоэлектронной борьбы, а белорусские войска якобы уничтожили часть беспилотников над собственной территорией. Эти объяснения прозвучали накануне совместных учений "Запад-2025", которые 12-16 сентября будут проходить с участием белорусских и российских войск.

ISW считает, что Россия пытается проверить не только боевые возможности Польши и НАТО, но и скорость принятия решений в командных структурах Альянса. По данным НАТО, это был первый случай, когда самолеты Альянса непосредственно столкнулись с воздушной угрозой над территорией блока. Кроме этого, Кремль, вероятно, испытывает политическую устойчивость и готовность государств-членов НАТО к коллективной обороне.

Сообщается также, что часть дронов могла двигаться в направлении аэропорта Жешув-Ясенка — главного логистического узла для поставок западного оружия Украине. Таким образом Москва могла стремиться ограничить военную поддержку Киева.

Также в отчете говорится, что российские милблогеры активно распространяли версии, которые снимали с Москвы ответственность. Они утверждали, что дроны могли быть украинскими, или что их траектория изменилась из-за работы украинских систем РЭБ. Некоторые прямо призывали к будущим ударам по Польше и европейским оборонным предприятиям.

Несмотря на эти заявления, Запад усилил поддержку Украины. Так, 9-10 сентября партнеры на встрече в формате "Рамштайн" объявили о новых пакетах помощи:

ЕС выделит 6 миллиардов евро процентов от замороженных российских активов для производства украинских беспилотников;

Германия передаст две системы Patriot и 300 миллионов евро на развитие дронов большой дальности;

Великобритания пообещала ежемесячно поставлять Украине тысячи перехватчиков собственного производства;

Польша готовится передать 10 тысяч артиллерийских снарядов.

Ранее Фокус писал, что 38% поляков убеждены, что Украина виновата в пролете дронов над территорией Польши. В этом нарративе дроны якобы могли быть частью провокации с целью втягивания Польши и НАТО в конфликт с Россией.

Также сообщалось, что ночное вторжение беспилотников в воздушное пространство Польши НАТО не считает актом агрессии. Хотя дроны создали потенциальную угрозу для безопасности союзников, активного применения систем противовоздушной обороны не было.