На случай нападения РФ: какие дроны сегодня есть на вооружении Вооруженных сил Польши (фото)

В течение последних двух десятилетий Польша значительно расширила свой арсенал беспилотных летательных аппаратов, среди которых есть как разведывательные, так и ударные модели.

Related video

Вооруженные силы Польши сейчас используют ряд дронов отечественного производства, а также некоторые импортные беспилотники. Фокус узнал, какие известные БПЛА сегодня есть в распоряжении польской армии.

FlyEye

Дрон FlyEye Фото: WB Group

Дрон FlyEye — это планер с электродвигателем и тракторным винтом, производимый польской компанией WB Group. Этот дрон запускается с рук и автоматически приземляется в ограниченном пространстве. Весь аппарат можно переносить в двух рюкзаках.

Важно

Запустили "пенопластовые" самолеты: "Флеш" назвал возможную цель атаки БПЛА на Польшу

БПЛА нуждается в аккумуляторах только для взлета и дальнейшего изменения высоты. Остальное время аппарат летает без работающего двигателя, что делает его менее заметным для радиолокационных станций.

Модульная конструкция FlyEye позволяет подстраивать дрон к конкретным задачам. Среди возможных модулей — камеры дневного видения, тепловизоры, ретрансляционные системы и другое специализированное оборудование.

Характеристики FlyEye:

взлетный вес FlyEye — 12 кг;

размах крыльев — 3,8 м;

длина — 1,8 м;

максимальная крейсерская скорость — 120 км/ч;

дальность полета — 2,5 ч;

дальность передачи данных — 50 км.

Bayraktar TB2

Дрон Bayraktar

Дроны Bayraktar TB2 от турецкой компании Baykar Makina получили международную известность получили благодаря их использованию в Украине. Дрон оснащен передовыми системами, позволяющими выполнять операции как автономно, так и через дистанционное управление.

Интегрированные лазерные целеуказатели (и лазерные дальномеры), электрооптические и инфракрасные камеры делают эти БПЛА идеальным средством ISR (разведки, наблюдения и рекогносцировки), а также эффективной ударной платформой.

Характеристики Bayraktar TB2:

взлетный вес — 650 кг;

полезная нагрузка — 150 кг;

высота — 2,2 м;

длина — 6,5 м;

емкость топливного бака — 300 л;

силовая установка — 100 л.с;

количество узлов подвески — 4 узла подвески;

максимальная скорость — 220 км/ч;

максимальная продолжительность полета — 27 часов;

практический потолок — 8200 м;

эксплуатационная высота — 5500 м.

MQ-9A Reaper

Дрон MQ-9A Reaper

Американские дроны MQ-9A Reaper предназначены в первую очередь для ведения разведки, но при необходимости могут наносить точные удары, осуществлять поддержку с воздуха, вести поиск, наводить другое оружие, сопровождать боевые подразделения и конвои.

Авиационный комплекс MQ-9 Reaper состоит из четырех беспилотников, наземной станции управления, основного спутникового канала связи Predator и запасного оборудования.

Характеристики MQ-9A Reaper:

длина — 11 м;

размах крыльев — 20 м;

высота — 3,81 м;

взлетный вес — 2223 кг;

максимальный полный взлетный вес — 4760 кг;

емкость топливного бака — 1800 кг;

грузоподъемность — 360 кг внутренняя, 1400 кг внешняя;

максимальная скорость — 482 км/ч;

крейсерская скорость — 313 км/ч;

дальность полета — 1900 км.

MQ-9B SkyGuardian

Дрон MQ-9B SkyGuardian

Дрон MQ-9B SkyGuardian был представлен американской компанией General Atomics на выставке Sea-Air-Space 2025. БПЛА на выставочном стенде оснастили лазерным модулем, способным сбивать дроны типа "Шахед" для защиты кораблей в море.

Характеристики MQ-9B SkyGuardian:

длина — 11,7 м;

размах крыльев — 24 м;

высота — 3,8 м;

максимальная взлетная масса — 5670 кг;

вместимость топливного бака — 2721 кг;

грузоподъемность — 363 кг внутренний, 2155 кг внешний;

максимальная скорость — около 480 км/ч;

крейсерская скорость — около 310 км/ч;

дальность полета — более 6000 морских миль;

датчики — оптоэлектронная головка и радар.

Утеплитель

Дрон Warmate

Warmate — это семейство ударных беспилотников от польской компании WB Group. БПЛА имеет несколько вариантов боевых частей, включая разведывательную, и создан для применения вместе с FlyEye, который предоставляет разведывательные данные.

Запуск БПЛА происходит через пневматический запуск из контейнерной пусковой установки. Аппарат также имеет автоматический режим управления полетом и систему возврата при несрабатывании.

Характеристики Warmate:

радиус действия — 10 км;

продолжительность барражирования — 30 мин;

максимальная высота полета — 500 м;

номинальная высота полета — 30-200 м;

максимальная взлетная масса — 4 кг;

полезная нагрузка — 800 г.

максимальная скорость — 150 км/ч.

Гладиус

Беспилотник системы Gladius

Gladius — это поисково-ударная система оснащена передовыми сенсорами, системой управления огнем, а также сложными системами анализа данных, поддерживаемыми искусственным интеллектом. Все компоненты системы связаны между собой интегрированной системой управления полем боя Topaz.

Система Gladius включает беспилотные летательные аппараты семейства FT-5, предназначенные для разведывательных миссий и оснащенные разнообразными датчиками для обнаружения и отслеживания объектов в видимом и радиодиапазонах.

Характеристики FT-5:

максимальная высота полета — 5000 м;

максимальное время полета — 10 часов;

размах крыльев — 6,4 м;

полезная нагрузка — оптико-электронная и тепловизионная камера, системы РЭР, сенсор определения уровня загрязнения.

Напомним, в США провели демонстрацию беспилотников малой дальности Coyote Block 3 от RTX, Altius 600 от Anduril и Atlas от AEVEX Aerospace в рамках проекта Launched Effects.