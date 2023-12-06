Польша испытала беспилотные системы Gladius: как они помогут бороться с Россией

Самая дорогая в истории страны военная техника поможет армии Польши находить цели и наносить удары на расстоянии до 100 км.

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В Польше на полигоне в Торуни протестировали беспилотники, являющиеся частью польской разведывательно-ударной системы Gladius, которая будет поставлена в ракетные и артиллерийские войска страны в декабре этого года. Об этом пишет медиа Defense 24.

Система Gladius сейчас проходит испытания для проверки характеристик отдельных компонентов системы, а также всей системы в целом. Одним из элементов этих испытаний является проверка работы беспилотных поисково-ударных систем (БСП-У), в ходе которой система поразила назначенную цель и уничтожила ее.

Отметим, что контракт на поставку беспилотников Gladius Минобороны Польши подписало в мае 2022 года и он оказался самым большим в истории страны: речь шла о 450 млн долларах. Войско Польское получит несколько сот беспилотных летательных аппаратов, входящих в состав системы. Это и разведывательные БПЛА FT5 и барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) производства компании WB Group. Всего по контракту будет передано четыре батарейных комплекта системы, проведено обучение персонала, пакет технического обслуживания. Сумма контракта — 450 млн долл, что больше чем стоимость сделки на закупку Bayraktar TB2 (270 млн долл) или БПЛА Orlik (180 млн долл).

Согласно подписанному документу, ВС силы страны должны до конца 2023 года получить несколько сотен беспилотников. Среди них есть и дроны-разведчики, и барражирующие боеприпасы производства компании WB Group. Медиа отмечает, что Минобороны Польши приняло решение приобрести ту систему на фоне угроз, которые несет российско-украинская война.

Система Gladius на учениях успешно поразила и уничтожила цель

Что известно о системе Gladius

Gladius — это польская разведывательно-ударная система, оснащенная передовыми сенсорами и эффекторами, отечественными решениями связи и коммуникаций, системой управления огнем, а также сложными системами анализа данных, поддерживаемыми искусственным интеллектом. Батарейный модуль беспилотных поисково-ударных систем Gladius предназначен для ракетных и артиллерийских войск Сухопутных войск. Он используется для выполнения задач воздушной разведки и нанесения ударов специализированными беспилотными летательными аппаратами. Gladius может использоваться как в составе батарейной группировки, так и в составе автономных взводов или отделений, поддерживающих другие подразделения сухопутных войск. Все компоненты разведовательно-ударной системы связаны между собой интегрированной системой управления полем боя Topaz.

Система Gladius включает в себя две основные разновидности беспилотных летательных аппаратов. Первые, БСП семейства FT-5, предназначены для разведывательных миссий и оснащены различными датчиками для обнаружения и отслеживания объектов в видимом и радиодиапазонах. БПЛА FT5, по данным компании-производителя, это двухмоторный беспилотник с размахом крыльев 6,4 м. Способен выполнять задачи по разведке на максимальной высоте 5000 м и находиться в воздухе в течение 10 часов. Полезная нагрузка БПЛА — оптико-электронная и тепловизионная камера, системы РЭР, сенсор определения уровня загрязнения.

Система Gladius включает в себя две основные разновидности беспилотных летательных аппаратов

Беспилотные ударные самолеты (БСП-У) используются для выполнения ударных задач с различными типами боеголовок, в том числе осколочно-фугасными или кумулятивными. Разновидностью этих самолетов являются учебные беспилотные ударные самолеты (BSP-UT). Это многоразовые платформы, оснащенные учебными боеголовками. Они выполняют идентичный BSP-U набор задач, но без возможности уничтожения объектов.

Кроме того Gladius также включает в себя ряд транспортных средств. К ним относятся командные машины батарейного и взводного уровня, которые координируют и отслеживают разведывательные и ударные операции с помощью запатентованных систем связи. Решения класса C4I, включая систему Topaz для планирования и управления элементами огневого модуля батареи, были построены на шасси тактических многоцелевых машин Waran 4x4.

Элементы системы также включают пусковые установки, построенные на шасси автомобилей 4х4 и оснащенные универсальной пусковой установкой для всех БПЛА системы Gladius. Такое решение обеспечивает полную взаимозаменяемость в случае повреждения или уничтожения пусковой установки. Система также поддерживается другими транспортными средствами, включая машины материально-технического обеспечения, такие как машины для перевозки боеприпасов и машины технической безопасности.

Напомним, в начале ноября стало известно о том, что Польша потратит $4,9 млрд на закупку систем ПВО следующего поколения. Представители MBDA и PGZ заключат соглашение о беспрецедентной передаче ключевых технологий и знаний, благодаря чему Польша сможет самостоятельно производить новейшие пусковые установки CAMM и ракеты к ним.

А в начале сентября мы писали о том, что Польша получит новейшие радары LTAMDS, которые будут защищать страну от российских дронов и ракет. Эти 12 радаров от компании Raytheon усилят польское ПВО наряду с уже приобретенными 48 системами Patriot.