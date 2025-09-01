В Украине начали производить дроны FlyEye: как ВСУ используют их в войне (фото)

В начале 2025 года польская компания WB Group развернула в Украине производство передовых разведывательных беспилотников FlyEye.

Дроны FlyEye уже давно используются Силами обороны Украины — впервые они были поставлены еще в 2015 году. Сейчас это один из немногих западных БПЛА, официально принятых на вооружение ВСУ, отметили в WB Group.

Сообщается, что украинский филиал компании уже несколько месяцев поставляет ВСУ готовые системы FlyEye, а также предоставляет услуги по обслуживанию, ремонту и поставке запасных частей. Недавно завод посетил глава польской дипломатической миссии в Украине Петр Лукасевич

"Из-за проблем безопасности, а также усиления атак на оборонную инфраструктуру Украины, информация о начале производства до сих пор не была опубликована", — отметили в WB Group.

Что известно о дроне FlyEye

FlyEye представляет собой планер с электродвигателем и тракторным винтом, который можно переносить в двух рюкзаках. Дрон не требует специализированного оборудования для взлета и посадки, такого как катапульты. Он запускается с рук и автоматически приземляется в ограниченном пространстве.

Модульная конструкция FlyEye позволяет подстраивать дрон к конкретным задачам. Среди возможных модулей — камеры дневного видения, тепловизоры, ретрансляционные системы и другое специализированное оборудование.

Среди преимуществ FlyEye также упоминается интуитивно понятное управление, высокая боевая живучесть и длительное время полета. Питание от аккумуляторов требуется только для взлета и последующего изменения высоты. Остальное время дрон летает без работающего двигателя, что делает его менее заметным для радиолокационных станций.

"Вооруженные Силы Украины являются одними из крупнейших пользователей беспилотного летательного аппарата FlyEye. Эта платформа неоднократно доказывала свою эффективность даже в самых суровых условиях конфликта высокой интенсивности", — отметили в WB Group.

