В Україні почали виробляти дрони FlyEye: як ЗСУ використовують їх у війні (фото)

На початку 2025 року польська компанія WB Group розгорнула в Україні виробництво передових розвідувальних безпілотників FlyEye.

Related video

Дрони FlyEye вже давно використовуються Силами оборони України — вперше вони були поставлені ще у 2015 році. Наразі це один з небагатьох західних БПЛА, офіційно прийнятих на озброєння ЗСУ, зазначили в WB Group.

Повідомляється, що український філіал компанії вже кілька місяців постачає ЗСУ готові системи FlyEye, а також надає послуги з обслуговування, ремонту та постачання запасних частин. Нещодавно завод відвідав голова польської дипломатичної місії в Україні Пйотр Лукасевич

"Через проблеми безпеки, а також посилення атак на оборонну інфраструктуру України, інформація про початок виробництва досі не була опублікована", — зазначили у WB Group.

Що відомо про дрон FlyEye

FlyEye являє собою планер з електродвигуном та тракторним гвинтом, який можна переносити у двох рюкзаках. Дрон не потребує спеціалізованого обладнання для зльоту та посадки, такого як катапульти. Він запускається з рук і автоматично приземляється в обмеженому просторі.

Дрон FlyEye Фото: WB Group

Модульна конструкція FlyEye дозволяє підлаштовувати дрон до конкретних завдань. Серед можливих модулів — камери денного бачення, тепловізори, ретрансляційні системи та інше спеціалізоване обладнання.

Важливо

В Китаї показали дрон, схожий на НЛО: його можуть використовувати військові (фото)

Серед переваг FlyEye також згадується інтуїтивно зрозуміле керування, висока бойова живучість та тривалий час польоту. Живлення від акумуляторів потрібне лише для зльоту та подальшої зміни висоти. Решту часу дрон літає без працюючого двигуна, робить його менш помітним для радіолокаційних станцій.

"Збройні Сили України є одними з найбільших користувачів безпілотного літального апарату FlyEye. Ця платформа неодноразово доводила свою ефективність навіть у найсуворіших умовах конфлікту високої інтенсивності", — наголосили у WB Group.

Нагадаємо, українська компанія TAF Industries запускає у масове виробництво новий безпілотний авіаційний комплекс "Колібрі 13" FR1, який служить ретранслятором сигналу для FPV-дронів.

Фокус також повідомляв, що українсько-естонський оборонний стартап Ark Robotics представив флагманський продукт для віддаленого керування безпілотниками — Frontier System.