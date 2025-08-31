Удвічі дешевший: для ЗСУ створили аналог китайського БПЛА DJI Matrice (відео)
Українська компанія TAF Industries запускає у масове виробництво новий безпілотний авіаційний комплекс "Колібрі 13" FR1, який служить ретранслятором сигналу для FPV-дронів.
Ціна нового українського БПЛА удвічі нижча ніж у китайського аналога DJI Matrice, повідомила TAF Industries у Facebook.
За даними компанії, "Колібрі 13" FR1 — це носій повітряного ретранслятора з автономною навігацією та стійкістю до РЕБ, який забезпечує стабільний зв’язок між оператором і FPV-дроном на великих дистанціях та у складних умовах.
До складу комплексу входить два БПЛА-носія, наземна станція управління, спеціальний кейс для носіння та додаткова відеоантена. Виробник стверджує, що оператори можуть опанувати керування БПАК всього за один день.Важливо
Можливості "Колібрі 13" FR1 включають автоматичне повернення та супровід FPV до моменту ураження, роботу без GPS з надійною оптичною стабілізацією, сумісність із цифровими, аналоговими та тепловізійними камерами, а також можливість працювати як вдень, так і вночі.
БПЛА здатен літати на висоті до 1000 м в радіусі до 15 км. Його модульна конструкція дозволяє швидко замінити будь-який компонент в польових умовах. Серед інших заявлених переваг — стійкість до вітру та низьких температур.
Нагадаємо, український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов попередив, що ЗС РФ дедалі частіше використовують в Україні ретранслятори для збільшення дальності зв'язку FPV-дронів.
Фокус також повідомляв, що українська компанія Aerobavovna розробила нову модель аеростатів, яка може нести системи РЕБ та обладнання для ретрансляції сигналів безпілотників.