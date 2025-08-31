Вдвое дешевле: для ВСУ создали аналог китайского БПЛА DJI Matrice (видео)

Украинская компания TAF Industries запускает в массовое производство новый беспилотный авиационный комплекс "Колибри 13" FR1, который служит ретранслятором сигнала для FPV-дронов.

Цена нового украинского БПЛА вдвое ниже, чем у китайского аналога DJI Matrice, сообщила TAF Industries в Facebook.

Дрон "Колибри 13" FR1 будет изготавливаться серийно

По данным компании, "Колибри 13" FR1 — это носитель воздушного ретранслятора с автономной навигацией и устойчивостью к РЭБ, который обеспечивает стабильную связь между оператором и FPV-дроном на больших дистанциях и в сложных условиях.

В состав комплекса входит два БПЛА-носителя, наземная станция управления, специальный кейс для ношения и дополнительная видеоантенна. Производитель утверждает, что операторы могут освоить управление БПАК всего за один день.

Важно

Возможности "Колибри 13" FR1 включают автоматический возврат и сопровождение FPV до момента поражения, работу без GPS с надежной оптической стабилизацией, совместимость с цифровыми, аналоговыми и тепловизионными камерами, а также возможность работать как днем, так и ночью.

БПЛА способен летать на высоте до 1000 м в радиусе до 15 км. Его модульная конструкция позволяет быстро заменить любой компонент в полевых условиях. Среди других заявленных преимуществ — устойчивость к ветру и низким температурам.

Напомним, украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов предупредил, что ВС РФ все чаще используют в Украине ретрансляторы для увеличения дальности связи FPV-дронов.

Фокус также сообщал, что украинская компания Aerobavovna разработала новую модель аэростатов, которая может нести системы РЭБ и оборудование для ретрансляции сигналов беспилотников.