В Польше создали дальнобойную версию дрона-камикадзе Warmate 20: что известно (фото)

Новая версия дрона будет иметь мощную боевую часть и дальность в сотни километров, отмечает производитель WB Group.

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Компания WB Group разработала дальнобойную версию ударного комплекса Warmate 20. Об этом сообщает "Милитарный".

Польской производитель имеет долгую историю сотрудничества с Украиной. Силы обороны получали дроны-камикадзе для ударов по вражеским целям. Новая версия Warmate 20 получила высокоэффективную боевую часть массой 20 кг. Детали относительно дальности и других летно-технических характеристик в компании не стали называть.

Warmate 20 будет иметь боевую часть 20 кг Фото: Милитарный

Заявления о характеристиках ограничены информацией о дальности в сотни километров, а в движение дрон приводится бензиновым двигателем разработки WB Group. Кроме этого планируется разработать версию БПЛА с реактивным двигателем. В "Милитарном" подчеркивают, что это первый дальнобойный дрон польского производителя, который имеет длительную историю сотрудничества с Украиной.

Warmate — это семейство ударных беспилотников. Они находятся на вооружении Сил обороны Украины и Войска Польского. Последняя известная версия Warmate 3 имела уже компьютерное зрение с захватом цели и способность работать без GPS-навигации. Именно с помощью этого дрона-камикадзе ССО и ВСУ уничтожали вражеские комплексы ПВО и радиолокационные станции по типу "Подлет" и "Каста".

Утеплитель 3 Фото: Милитарный

Напомним, 18 августа СМИ писали, что Польша планирует вдвое увеличить производство дронов-камикадзе Warmate и FlyEye.

10 мая аналитики сообщали, что в Украине есть дроны-камикадзе с дальностью 1500 км.