В Польщі створили далекобійну версію дрона-камікадзе Warmate 20: що відомо (фото)

Нова версія дрону матиме потужну бойову частину і дальність у сотні кілометрів, зазначає виробник WB Group.

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Компанія WB Group розробила далекобійну версію ударного комплексу Warmate 20. Про це повідомляє "Мілітарний".

Польській виробник має довгу історію співпраці з Україною. Сили оборони отримували дрони-камікадзе для ударів по ворожих цілях. Нова версія Warmate 20 отримала високоефективну бойову частину масою 20 кг. Деталі щодо дальності та інших літно-технічних характеристик у компанії не стали називати.

Warmate 20 матиме бойову частину 20 кг Фото: Мілітарний

Заяви щодо характеристик обмежені інформацією про дальність у сотні кілометрів, а у рух дрон приводиться бензиновим двигуном розробки WB Group. Окрім цього планується розробити версію БПЛА з реактивним двигуном. У "Мілітарному" підкреслюють, що це перший далекобійний дрон польського виробника, який має тривалу історію співпраці з Україною.

Warmate — це сімейство ударних безпілотників. Вони перебувають на озброєні Сил оборони України та Війська Польського. Остання відома версія Warmate 3 мала вже компʼютерний зір із захопленням цілі та здатність працювати без GPS-навігації. Саме за допомогою цього дрона-камікадзе ССО та ЗСУ знищували ворожі комплекси ППО та радіолокаційні станції по типу "Подлет" та "Каста".

Warmate 3 Фото: Мілітарний

Нагадаємо, 18 серпня ЗМІ писали, що Польща планує вдвічі збільшити виробництво дронів-камікадзе Warmate та FlyEye.

10 травня аналітики повідомляли, що в Україні є дрони-камікадзе з дальністю 1500 км.