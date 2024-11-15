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Мир

Ким Чен Ын взорвал BMW и дал старт массовому производству дронов-камикадзе (фото)

дроны камикадзе, беспилотники, северная корея, кндр, ким чен ын
Фото: KCNA | Ким Чен Ын дал старт массовому производству дронов-камикадзе

Северокорейский диктатор приказал начать производство дронов. Ранее беспилотники КНДР уже долетали до Сеула.

Ким Чен Ын, лидер КНДР, посетил Национальный университет обороны в Пхеньяне и приказал начать массовое производство дронов-камикадзе. Он сообщил, что объективные изменения диктуют "насущную необходимость обновления многих частей военной теории, военной практики и военного образования". Об этом пишет Reuters.

Ранее в этом году Ким руководил испытанием дронов-камикадзе на фоне стремительно развивающегося военного сотрудничества с Россией, что вызвало вопросы относительно того, получал ли он техническую помощь от Москвы для их разработки.

дроны камикадзе, беспилотники, северная корея, кндр, ким чен ын Fullscreen
Ким Чен Ын наблюдает за испытаниями дронов-камикадзе
Фото: KCNA

Местные СМИ назвали такие дроны "ударными беспилотниками-снарядами" и отметили, что их производят в "подведомственных НИИ и предприятиях Объединения беспилотной авиационной техники".

На опубликованных фото неустановленный северокорейский беспилотник атаковал автомобиль BMW и взорвал его.

дроны камикадзе, беспилотники, северная корея, кндр Fullscreen
Испытания дронов-камикадзе в Северной Корее
Фото: KCNA
дроны камикадзе, беспилотники, северная корея, кндр Fullscreen
Испытания дронов-камикадзе в Северной Корее
Фото: KCNA

Такое оружие, также известное как барражирующие боеприпасы, широко использовалось в войне в Украине, а также на Ближнем Востоке.

"Ким Чен Ын подчеркнул необходимость как можно скорее создать систему серийного производства и перейти к полномасштабному массовому производству", — сообщило государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA.

Ким заявил, что конкуренция за использование беспилотников в военных целях усиливается по всему миру, и военные власти, вероятно, признают их успех в конфликтах различного масштаба.

"Такие объективные изменения настоятельно требуют обновления многих частей военной теории, практики и образования", — цитирует Кима агентство KCNA.

дроны камикадзе, беспилотники, северная корея, кндр Fullscreen
Испытания дронов-камикадзе в Северной Корее
Фото: KCNA

Северная Корея уже отправляла беспилотники в Южную Корею, которые часами летали на окраинах Сеула и в самой столице, в том числе и над бесполетной зоной вокруг резиденции президента Южной Кореи.

Это побудило Южную Корею применить ПВО.

Северная Корея и Россия недавно ратифицировали всеобъемлющее стратегическое партнерство, подписанное их лидерами в июне, которое включает пакт о взаимной обороне.

Северная Корея направила свои войска на западные линии фронта России в войне с Украиной, а официальные лица Украины, Южной Кореи и США заявили, что северокорейские солдаты участвовали в боевых действиях против Украины вместе с российскими войсками и даже понесли первые потери.

А в российских социальных сетях появились фотографии северокорейских дальнобойных артиллерийских систем, прибывших в Россию, что вызвало активные обсуждения по поводу недавнего военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой. На снимках запечатлена самоходная артиллерийская установка M1989 KOKSAN с 170-мм орудием.