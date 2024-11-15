Ким Чен Ын взорвал BMW и дал старт массовому производству дронов-камикадзе (фото)

Северокорейский диктатор приказал начать производство дронов. Ранее беспилотники КНДР уже долетали до Сеула.

Ким Чен Ын, лидер КНДР, посетил Национальный университет обороны в Пхеньяне и приказал начать массовое производство дронов-камикадзе. Он сообщил, что объективные изменения диктуют "насущную необходимость обновления многих частей военной теории, военной практики и военного образования". Об этом пишет Reuters.

Ранее в этом году Ким руководил испытанием дронов-камикадзе на фоне стремительно развивающегося военного сотрудничества с Россией, что вызвало вопросы относительно того, получал ли он техническую помощь от Москвы для их разработки.

Ким Чен Ын наблюдает за испытаниями дронов-камикадзе Фото: KCNA

Местные СМИ назвали такие дроны "ударными беспилотниками-снарядами" и отметили, что их производят в "подведомственных НИИ и предприятиях Объединения беспилотной авиационной техники".

На опубликованных фото неустановленный северокорейский беспилотник атаковал автомобиль BMW и взорвал его.

Испытания дронов-камикадзе в Северной Корее Фото: KCNA Испытания дронов-камикадзе в Северной Корее Фото: KCNA

Такое оружие, также известное как барражирующие боеприпасы, широко использовалось в войне в Украине, а также на Ближнем Востоке.

"Ким Чен Ын подчеркнул необходимость как можно скорее создать систему серийного производства и перейти к полномасштабному массовому производству", — сообщило государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA.

Ким заявил, что конкуренция за использование беспилотников в военных целях усиливается по всему миру, и военные власти, вероятно, признают их успех в конфликтах различного масштаба.

"Такие объективные изменения настоятельно требуют обновления многих частей военной теории, практики и образования", — цитирует Кима агентство KCNA.

Испытания дронов-камикадзе в Северной Корее Фото: KCNA

Северная Корея уже отправляла беспилотники в Южную Корею, которые часами летали на окраинах Сеула и в самой столице, в том числе и над бесполетной зоной вокруг резиденции президента Южной Кореи.

Это побудило Южную Корею применить ПВО.

Северная Корея и Россия недавно ратифицировали всеобъемлющее стратегическое партнерство, подписанное их лидерами в июне, которое включает пакт о взаимной обороне.

Северная Корея направила свои войска на западные линии фронта России в войне с Украиной, а официальные лица Украины, Южной Кореи и США заявили, что северокорейские солдаты участвовали в боевых действиях против Украины вместе с российскими войсками и даже понесли первые потери.

А в российских социальных сетях появились фотографии северокорейских дальнобойных артиллерийских систем, прибывших в Россию, что вызвало активные обсуждения по поводу недавнего военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой. На снимках запечатлена самоходная артиллерийская установка M1989 KOKSAN с 170-мм орудием.