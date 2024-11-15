Кім Чен Ин підірвав BMW і дав старт масовому виробництву дронів-камікадзе (фото)

Північнокорейський диктатор наказав почати виробництво дронів. Раніше безпілотники КНДР уже долетіли до Сеула.

Кім Чен Ин, лідер КНДР, відвідав Національний університет оборони в Пхеньяні і наказав почати масове виробництво дронів-камікадзе. Він повідомив, що об'єктивні зміни диктують "нагальну необхідність оновлення багатьох частин військової теорії, військової практики та військової освіти". Про це пише Reuters.

Раніше цього року Кім керував випробуванням дронів-камікадзе на тлі військового співробітництва з Росією, що стрімко розвивається, і це викликало питання щодо того, чи отримував він технічну допомогу від Москви для їх розробки.

Кім Чен Ин спостерігає за випробуваннями дронів-камікадзе Фото: KCNA

Місцеві ЗМІ назвали такі дрони "ударними безпілотниками-снарядами" і зазначили, що їх виробляють у "підвідомчих НДІ та підприємствах Об'єднання безпілотної авіаційної техніки".

На опублікованих фото невстановлений північнокорейський безпілотник атакував автомобіль BMW і підірвав його.

Випробування дронів-камікадзе в Північній Кореї Фото: KCNA Випробування дронів-камікадзе в Північній Кореї Фото: KCNA

Така зброя, також відома як баражувальні боєприпаси, широко використовувалася у війні в Україні, а також на Близькому Сході.

"Кім Чен Ин наголосив на необхідності якомога швидше створити систему серійного виробництва і перейти до повномасштабного масового виробництва", — повідомило державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA.

Кім заявив, що конкуренція за використання безпілотників у військових цілях посилюється в усьому світі, і військова влада, ймовірно, визнає їхній успіх у конфліктах різного масштабу.

"Такі об'єктивні зміни настійно вимагають оновлення багатьох частин військової теорії, практики та освіти", — цитує Кіма агентство KCNA.

Випробування дронів-камікадзе в Північній Кореї Фото: KCNA

Північна Корея вже відправляла безпілотники в Південну Корею, які годинами літали околицями Сеула і в самій столиці, зокрема й над безпольотною зоною навколо резиденції президента Південної Кореї.

Це спонукало Південну Корею застосувати ППО.

Північна Корея і Росія нещодавно ратифікували всеосяжне стратегічне партнерство, підписане їхніми лідерами в червні, яке охоплює пакт про взаємну оборону.

Північна Корея направила свої війська на західні лінії фронту Росії у війні з Україною, а офіційні особи України, Південної Кореї та США заявили, що північнокорейські солдати брали участь у бойових діях проти України разом із російськими військами і навіть зазнали перших втрат.

А в російських соціальних мережах з'явилися фотографії північнокорейських далекобійних артилерійських систем, що прибули в Росію, і це викликало активні обговорення з приводу нещодавнього військового співробітництва між Пхеньяном і Москвою. На знімках зображено самохідну артилерійську установку M1989 KOKSAN зі 170-мм гарматою.