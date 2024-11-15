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Кім Чен Ин підірвав BMW і дав старт масовому виробництву дронів-камікадзе (фото)

дрони камікадзе, безпілотники, північна корея, кндр, кім чен Ин
Фото: KCNA | Кім Чен Ин дав старт масовому виробництву дронів-камікадзе

Північнокорейський диктатор наказав почати виробництво дронів. Раніше безпілотники КНДР уже долетіли до Сеула.

Кім Чен Ин, лідер КНДР, відвідав Національний університет оборони в Пхеньяні і наказав почати масове виробництво дронів-камікадзе. Він повідомив, що об'єктивні зміни диктують "нагальну необхідність оновлення багатьох частин військової теорії, військової практики та військової освіти". Про це пише Reuters.

Раніше цього року Кім керував випробуванням дронів-камікадзе на тлі військового співробітництва з Росією, що стрімко розвивається, і це викликало питання щодо того, чи отримував він технічну допомогу від Москви для їх розробки.

дрони камікадзе, безпілотники, північна корея, кндр, кім чен Ин Fullscreen
Кім Чен Ин спостерігає за випробуваннями дронів-камікадзе
Фото: KCNA

Місцеві ЗМІ назвали такі дрони "ударними безпілотниками-снарядами" і зазначили, що їх виробляють у "підвідомчих НДІ та підприємствах Об'єднання безпілотної авіаційної техніки".

На опублікованих фото невстановлений північнокорейський безпілотник атакував автомобіль BMW і підірвав його.

дрони камікадзе, безпілотники, північна Корея, кндр Fullscreen
Випробування дронів-камікадзе в Північній Кореї
Фото: KCNA
дрони камікадзе, безпілотники, північна Корея, кндр Fullscreen
Випробування дронів-камікадзе в Північній Кореї
Фото: KCNA

Така зброя, також відома як баражувальні боєприпаси, широко використовувалася у війні в Україні, а також на Близькому Сході.

"Кім Чен Ин наголосив на необхідності якомога швидше створити систему серійного виробництва і перейти до повномасштабного масового виробництва", — повідомило державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA.

Кім заявив, що конкуренція за використання безпілотників у військових цілях посилюється в усьому світі, і військова влада, ймовірно, визнає їхній успіх у конфліктах різного масштабу.

"Такі об'єктивні зміни настійно вимагають оновлення багатьох частин військової теорії, практики та освіти", — цитує Кіма агентство KCNA.

дрони камікадзе, безпілотники, північна Корея, кндр Fullscreen
Випробування дронів-камікадзе в Північній Кореї
Фото: KCNA

Північна Корея вже відправляла безпілотники в Південну Корею, які годинами літали околицями Сеула і в самій столиці, зокрема й над безпольотною зоною навколо резиденції президента Південної Кореї.

Це спонукало Південну Корею застосувати ППО.

Північна Корея і Росія нещодавно ратифікували всеосяжне стратегічне партнерство, підписане їхніми лідерами в червні, яке охоплює пакт про взаємну оборону.

Північна Корея направила свої війська на західні лінії фронту Росії у війні з Україною, а офіційні особи України, Південної Кореї та США заявили, що північнокорейські солдати брали участь у бойових діях проти України разом із російськими військами і навіть зазнали перших втрат.

А в російських соціальних мережах з'явилися фотографії північнокорейських далекобійних артилерійських систем, що прибули в Росію, і це викликало активні обговорення з приводу нещодавнього військового співробітництва між Пхеньяном і Москвою. На знімках зображено самохідну артилерійську установку M1989 KOKSAN зі 170-мм гарматою.