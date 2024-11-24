Вошли в квартиру и открыли огонь: в Торецке россияне расстреляли двух женщин, — прокуратура

По данным ведомства, военнослужащие оккупационной группировки умышленно открыли огонь в сторону двух женщин. Находившийся рядом мужчина получил ранения.

Прокуратура Донецкой области пришла к выводу о том, что в Торецке российские военнослужащие вошли в жилую квартиру и расстреляли двух гражданских женщин. Ранение также получил и мужчина. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Следствие утверждает, что 21 ноября в 18:00 российские военнослужащие вошли в одну из квартир в жилом квартале Торецка, где находились трое гражданских лиц.

Военнослужащие оккупационной группировки умышленно открыли по ним огонь из автоматического оружия, в результате две местные жительницы погибли на месте. Находившийся рядом мужчина получил ранения — у него переломы плеча и ключицы, отметили правоохранители. Пострадавшему оказывается квалифицированная медпомощь.

Бахмутская окружная прокуратура инициировала досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что на Времовском направлении российские войска "развалили" вражескую колонну. Оккупанты пытались штурмовать с нескольких направлений. Для удержания позиций подключились подразделения бригады ВСУ и НГУ.

Также сообщалось, что солдат Северной Кореи уже заметили в Харьковской области — они разделяются на подразделения и накапливаются.