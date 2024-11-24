Увійшли до квартири і відкрили вогонь: у Торецьку росіяни розстріляли двох жінок, — прокуратура

За даними відомства, військовослужбовці окупаційного угруповання навмисне відкрили вогонь у бік двох жінок. Чоловік, який перебував поруч, дістав поранення.

Прокуратура Донецької області дійшла висновку про те, що в Торецьку російські військовослужбовці увійшли в житлову квартиру і розстріляли двох цивільних жінок. Поранення також отримав і чоловік. Про це йдеться в Telegram-каналі відомства.

Слідство стверджує, що 21 листопада о 18:00 російські військовослужбовці увійшли в одну з квартир у житловому кварталі Торецька, де перебували троє цивільних осіб.

Військовослужбовці окупаційного угруповання навмисне відкрили по них вогонь з автоматичної зброї, унаслідок чого дві місцеві жительки загинули на місці. Чоловік, який перебував поруч, дістав поранення — у нього переломи плеча та ключиці, зазначили правоохоронці. Потерпілому надають кваліфіковану медичну допомогу.

Бахмутська окружна прокуратура ініціювала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що на Времівському напрямку російські війська "розвалили" ворожу колону. Окупанти намагалися штурмувати з кількох напрямків. Для утримання позицій долучилися підрозділи бригади ЗСУ та НГУ.

Також повідомлялося, що солдатів Північної Кореї вже помітили на Харківщині — вони розділяються на підрозділи й накопичуються.