На випадок нападу РФ: які дрони сьогодні є на озброєнні Збройних сил Польщі (фото)

Протягом останніх двох десятиліть Польща значно розширила свій арсенал безпілотних літальних апаратів, серед яких є як розвідувальні, так і ударні моделі.

Збройні сили Польщі наразі використовують низку дронів вітчизняного виробництва, а також деякі імпортні безпілотники. Фокус дізнався, які відомі БПЛА сьогодні є в розпорядження польської армії.

FlyEye

Дрон FlyEye Фото: WB Group

Дрон FlyEye — це планер з електродвигуном та тракторним гвинтом, що виробляється польською компанією WB Group. Цей дрон запускається з рук і автоматично приземляється в обмеженому просторі. Весь апарат можна переносити у двох рюкзаках.

БПЛА потребує акумуляторів лише для зльоту та подальшої зміни висоти. Решту часу апарат літає без працюючого двигуна, робить його менш помітним для радіолокаційних станцій.

Модульна конструкція FlyEye дозволяє підлаштовувати дрон до конкретних завдань. Серед можливих модулів — камери денного бачення, тепловізори, ретрансляційні системи та інше спеціалізоване обладнання.

Характеристики FlyEye:

злітна вага FlyEye – 12 кг;

розмах крил – 3,8 м;

довжина – 1,8 м;

максимальна крейсерська швидкість – 120 км/год;

дальність польоту – 2,5 год;

дальність передачі даних – 50 км.

Bayraktar TB2

Дрон Bayraktar

Дрони Bayraktar TB2 від турецької компанії Baykar Makina отримали міжнародну популярність здобули завдяки їх використанню в Україні. Дрон оснащений передовими системами, що дають змогу виконувати операції як автономно, так і через дистанційне керування.

Інтегровані лазерні цілевказівники (і лазерні далекоміри), електрооптичні та інфрачервоні камери роблять ці БПЛА ідеальним засобом ISR (розвідки, спостереження і рекогностування), а також ефективною ударною платформою.

Характеристики Bayraktar TB2:

злітна вага – 650 кг;

корисне навантаження – 150 кг;

висота – 2,2 м;

довжина – 6,5 м;

ємність паливного бака – 300 л;

силова установка – 100 к.с;

кількість вузлів підвіски – 4 вузли підвіски;

максимальна швидкість – 220 км/год;

максимальна тривалість польоту – 27 годин;

практична стеля – 8200 м;

експлуатаційна висота – 5500 м.

MQ-9A Reaper

Дрон MQ-9A Reaper

Американські дрони MQ-9A Reaper призначені в першу чергу для ведення розвідки, але за потреби можуть завдавати точних ударів, здійснювати підтримку з повітря, вести пошук, наводити іншу зброю, супроводжувати бойові підрозділи та конвої.

Авіаційний комплекс MQ-9 Reaper складається з чотирьох безпілотників, наземної станції управління, основного супутникового каналу зв'язку Predator та запасного обладнання.

Характеристики MQ-9A Reaper:

довжина – 11 м;

розмах крил – 20 м;

висота – 3,81 м;

злітна вага – 2223 кг;

максимальна повна злітна вага – 4760 кг;

ємність паливного бака – 1800 кг;

вантажопідйомність – 360 кг внутрішня, 1400 кг зовнішня;

максимальна швидкість – 482 км/год;

крейсерська швидкість – 313 км/год;

дальність польоту – 1900 км.

MQ-9B SkyGuardian

Дрон MQ-9B SkyGuardian

Дрон MQ-9B SkyGuardian був представлений американською компанією General Atomics на виставці Sea-Air-Space 2025. БПЛА на виставковому стенді оснастили лазерним модулем, здатним збивати дрони типу "Шахед" для захисту кораблів в морі.

Характеристики MQ-9B SkyGuardian:

довжина – 11,7 м;

розмах крил – 24 м;

висота – 3,8 м;

максимальна злітна маса – 5670 кг;

місткість паливного бака – 2721 кг;

вантажопідйомність – 363 кг внутрішній, 2155 кг зовнішній;

максимальна швидкість – близько 480 км/год;

крейсерська швидкість – близько 310 км/год;

дальність польоту – понад 6000 морських миль;

датчики – оптоелектронна головка та радар.

Warmate

Дрон Warmate

Warmate — це сімейство ударних безпілотників від польської компанії WB Group. БПЛА має кілька варіантів бойових частин, включно з розвідувальною, та створений для застосовання разом з FlyEye, який надає розвідувальні дані.

Запуск БПЛА відбувається через пневматичний запуск з контейнерної пускової установки. Апарат також має автоматичний режим керування польотом і систему повернення при неспрацюванні.

Характеристики Warmate:

радіус дії — 10 км;

тривалість баражування – 30 хв;

максимальна висота польоту — 500 м;

номінальна висота польоту — 30-200 м;

максимальна злітна маса – 4 кг;

корисне навантаження — 800 г.

максимальна швидкість — 150 км/год.

Gladius

Безпілотник системи Gladius

Gladius — це пошуково-ударна система оснащена передовими сенсорами, системою управління вогнем, а також складними системами аналізу даних, підтримуваними штучним інтелектом. Усі компоненти системи пов'язані між собою інтегрованою системою управління полем бою Topaz.

Система Gladius включає безпілотні літальні апарати сімейства FT-5, призначені для розвідувальних місій і оснащені різноманітними датчиками для виявлення та відстеження об'єктів у видимому і радіодіапазонах.

Характеристики FT-5:

максимальна висота польоту — 5000 м;

максимальний час польоту — 10 годин;

розмах крил — 6,4 м;

корисне навантаження — оптико-електронна і тепловізійна камера, системи РЕР, сенсор визначення рівня забруднення.

Нагадаємо, у США провели демонстрацію безпілотників малої дальності Coyote Block 3 від RTX, Altius 600 від Anduril та Atlas від AEVEX Aerospace в рамках проєкту Launched Effects.