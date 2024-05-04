Перший у списку бажань: Україна все більше просить США про постачання MQ-9 Reaper, — ЗМІ

За даними Politico, раніше Сили оборони прагнули отримати американські безпілотники для завдання ударів, але тепер цілі змінилися. Попри це у Вашингтоні "вагаються".

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Україна все більше зацікавлена в американських розвідувально-ударних БПЛА типу MQ-9 Reaper. Деталями поділились у виданні Politico.

За даними ЗМІ, безпілотники MQ-9 Reaper піднялися у списку бажань України та нині очолюють його. Повідомляється, що Сили оборони планують операції на літо та шукають нові способи ідентифікувати російські цілі глибоко за лінією фронту.

Троє представників оборонної галузі та неназвана особа, знайома з українськими запитами, пояснили, що бажання отримати MQ-9 Reaper — не нове. Однак, з їхніх слів, тепер запит став ще важливішим для України.

З початку повномасштабної війни MQ-9 Reaper були потрібні Україні для завдання ударів і спостереження, але тепер захисники мають намір застосовувати їх лише у розвідувальних цілях. Це на умовах анонімності підтвердили четверо осіб, знайомих з новою стратегією.

Однак, як зазначили у виданні, США "все ще вагаються". Вашингтон не наважується надіслати розвідувально-ударні БПЛА через побоювання, що ЗС РФ можуть їх збити.

Що відомо про MQ-9 Reaper?

Як передавав Фокус, ці дрони призначені в першу чергу для ведення розвідки, але за потребу можуть завдавати точних ударів, здійснювати підтримку з повітря, вести пошук, наводити іншу зброю, супроводжувати бойові підрозділи та конвої. Авіаційний комплекс MQ-9 Reaper складається з чотирьох безпілотників, наземної станції управління, основного супутникового каналу зв'язку Predator та запасного обладнання. Його вартість — 56,5 мільйона доларів.

Технічні характеристики MQ-9 Reaper:

турбогвинтовий двигун Honeywell TPE331-10GD;

розмах крила — 20,1 метра;

довжина — 11 метрів;

висота — 3,8 метра;

вага — 2 223 кілограмів;

максимальна злітна вага — 5307 кілограмів;

корисне навантаження — 1701 кілограмів;

максимальна швидкість — 444 кілометрів на годину;

дальність польоту — 2592 кілометри;

максимальна тривалість польоту — 24 години;

максимальна висота польоту — 15 240 метрів.

Нагадаємо, у The New York Times 3 травня повідомили, що на початку тижня Україна отримала частину військової допомоги від США. Західні чиновники розкрили терміни, в які будуть поставлені новий комплекс Patriot та винищувачі F-16.

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