Американський дрон MQ-9 Reaper у Польщі "посадили" російські РЕБ "Красуха": як це сталося

Ймовірно безпілотник "посадили" системи РЕБ, що розташовані біля Калінінграда. Втім, про це кажуть російські джерела, які розповіли деталі операції.

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Американський розвідувальний безпілотний літак MQ-9 Reaper, який 18 березня здійснив аварійну посадку на північному заході Польщі, ймовірно, був придушений російськими системами радіоелектронної боротьби "Красуха-2О" та "Красуха-4". Про це повідомляє сайт Defense Mirror.

Інцидент стався в ніч на 18 березня, йдеться в повідомленні Головного командування Збройних сил Польщі: "Після 23:00 сталася аварійна посадка безпілотного літального апарату ЗС США. трапилося в околицях Мірославець під час польоту в повітряному просторі Польщі".

Авіаційна база в Мірославці, де приземлився безпілотник, розташована приблизно за 250 км від Калінінградської області Росії, та, за словами російських джерел, знаходиться в межах досяжності засобів радіоелектронного придушення систем РЕБ "Красуха".

Telegram-канал "Русское оружие" того ж дня повідомив, що MQ-9 Reaper проводив розвідку районів дислокації зенітно-ракетного комплексу "Іскандер-М", а також артилерії та бронетехніки ЗС РФ поблизу Калінінграда, Гусєва та Черняховська.

Для цього оператори MQ-9A використовували баштовий оптико-електронний комплекс MX-20HD, середньо- та довгохвильовий ІЧ-канали якого мали забезпечити виявлення російської теплоконтрастної техніки та персоналу в ІЧ-діапазоні, а також Радар AN/APY AFAR-8 в режимі синтезованої апертури та виявлення рухомого обладнання.

В результаті радар APY-8 MQ-9A, що працює в X-діапазоні, антена супутникового каналу обміну даними SATCOM і антена зв’язку та обміну даними в C-діапазоні були піддані впливу вузького інтерференційного променя C/X- смуга комплексу "Красуха-4".

Система РЕБ "Красуха 4" Фото: Мiноборони РФ

Крім того, система радіоелектронної боротьби L/S-діапазону "Красуха-2О" пригнічувала навігаційні модулі GPS, а також антену Iridium-Data Link, розміщену по планеру. Потім безпілотник MQ-9A був змушений повернутися на свою базу за допомогою автопілота, а також резервних командних та телеметричних каналів.

Також 14 березня літак Королівських ВПС, на борту якого перебував міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, зазнав втрати зв’язку, пролітаючи поблизу російської території Калінінграда. Міністр оборони повертався з поїздки до Польщі. Тоді російські соцмережі приписували збій систем радіоелектронної боротьби "Красуха-2О" і "Красуха-4".

Росія посилила заходи радіоелектронного придушення після того, як 6 березня українські катери-камікадзе знищили російський патрульний корабель "Сергій Котов" біля берегів анексованого Криму. За даними російських ЗМІ, вздовж кордонів Росії з Україною було виявлено безпілотник MQ-9. на момент удару, який передав операторам українських безпілотників координати російського сторожового корабля.

Американські військові вдосконалюють модель безпілотника MQ-9 Reaper. У липні 2023 року повідомлялося, що ескадрилья спеціальних операцій ВПС США посадила безпілотник MQ-9 Reaper на злітну смугу, що вкрита ґрунтом. За словами військових, дрон довів свої підвищені експлуатаційні можливості й потенціал для майбутніх бойових операцій, адже його можна садити практично на будь-яку складну поверхню.