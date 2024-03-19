Спецслужби оточили місце: у Польщі аварійну посадку здійснив американський БПЛА MQ-9 Reaper

За даними польського Генштабу, стався інцидент ближче до ночі понеділка в безлюдній зоні, що охороняється. На місце прибули всі необхідні служби, а військова поліція почала розслідування.

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Американський безпілотник MQ-9 Reaper аварійно приземлився на території Польщі. Він виконував у цей момент планові тренування. Про це написала пресслужба місцевого Генерального штабу в соціальній мережі Х (колиш. Twitter).

За даними командування, стався інцидент 18 березня після 11-ї години вечора за місцевим часом. Неподалік міста Мирославець БПЛА американців був змушений здійснити аварійну посадку.

"Посадка відбулася відповідно до процедур в безлюдній зоні, що охороняється. Місце події було оточено службами, розслідування проводить військова поліція", — йдеться в повідомленні польського Генштабу.

А ось американська сторона поки що ніяк не прокоментувала інцидент, який стався з їхнім повітряним об'єктом.

Примітно, що на території невизнаної республіки Придністров'я кілька днів тому також стався інцидент із дроном, однак у тому випадку він атакував військову частину і влучив у вертоліт.

Аналітики з ISW стверджують, що це може бути частиною гібридної операції Росії проти Молдови. Кремль і далі планує робити все для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Кишиневі.

Нагадаємо, 15 березня 2023 року повідомлялося, що російський літак Су-27 збив дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем. Винищувач зачепив американський безпілотник, а потім скинув на нього паливо.

Уже через тиждень у NYT написали, що росіяни змогли підняти частини дрона MQ-9 Reaper, збитого в Чорному морі. Згідно з перехопленими розмовами, ЗС РФ витягли з Чорного моря елементи корпусу, крила, двигуна і бензобака БПЛА.