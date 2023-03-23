"Це безглуздо": у Байдена назвали повним "ідіотом" пілота, який збив MQ-9 Reaper

На думку представника Білого дому Джона Кірбі, рішення Кремля вручити нагороду цьому військовому виглядає безглуздо, оскільки насамперед він порушив правила безпеки і міг загинути сам.

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У Сполучених Штатах Америки назвали пілота, що збив їх безпілотник в акваторії Чорно моря, повним ідіотом. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі під час брифінгу у середу, 22 березня.

Він вважає, що нагороджувати пілота російського винищувача Су-27 за те, що він здійснив небезпечний маневр, порушив правила безпеки і обрушив БПЛА MQ-9 Reaper повною нісенітницею. А саме таке рішення було ухвалено напередодні у Кремлі.

"Я не знаю іншої армії у світі, іншої військово-повітряної сили у світі, яка б нагородила пілота за те, що він врізався в безпілотник. Якщо це хоробрість, то, гадаю, у них інше визначення. Це безглуздо. Це образливо", – зазначив представник Білого дому, який був адміралом ВМФ.

Понад те, у Сполучених Штатах США зазначили, що у них на флоті вчать майбутніх військових уникати зіткнень з будь-якою технікою, незалежно від обставин, оскільки життя людини у них стоїть завжди на першому місці.

"Я гадки не маю, чому вони дали нагороду за хоробрість пілоту, який у гіршому випадку зловмисно піддав себе і майно США великому ризику, а в кращому — просто ідіоту", — висловився він.

17 березня в Міноборони РФ заявили, що глава оборонного відомства Сергій Шойгу хоче нагородити льотчиків Су-27 за збитий американський дрон. За версією країни-агресорки, військові запобігли порушенню БПЛА "кордонів району тимчасового режиму використання повітряного простору".