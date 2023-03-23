"Это нелепо": у Байдена назвали полным "идиотом" пилота, который сбил MQ-9 Reaper

По мнению представителя Белого дома Джона Кирби, решение Кремля вручить награду этому военному выглядит нелепо, так как в первую очередь он нарушил правила безопасности и мог погибнуть сам.

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В Соединенных Штатах Америки назвали пилота сбившего их беспилотник в акватории Черно моря полным идиотом. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби во время брифинга в среду, 22 марта.

Он считает, что награждать пилота российского истребителя Су-27 за то, что он совершил опасный маневр нарушил правила безопасности и обрушил БПЛА MQ-9 Reaper полной несуразицей. А именно такое решение было принято накануне в Кремле.

"Я не знаю другой армии в мире, другой военно-воздушной силы в мире, которая наградила бы пилота за то, что он врезался в беспилотник. Если это храбрость, то, полагаю, у них другое определение. Это нелепо. Это оскорбительно", — отметил представитель Белого дома, который был адмиралом ВМФ.

Более того, в Соединенных Штатах США отметили, что у них на флоте учат будущих военных избегать столкновений с любой техникой, не зависимо от обстоятельств, так как жизнь человека у них стоит всегда а первом месте.

"Я понятия не имею, почему они дали награду за храбрость пилоту, который в худшем случае злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску, а в лучшем — просто идиоту", — высказался он.

17 марта в Минобороны РФ заявили, что глава оборонного ведомства Сергей Шойгу хочет наградить летчиков Су-27 за сбитый американский дрон. По версии страны-агрессорки, военные предотвратили нарушение БПЛА "границ района временного режима использования воздушного пространства".