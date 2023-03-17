Шойгу хочет наградить летчиков Су-27 за сбитый американский дрон, — Минобороны РФ

В Министерстве обороны России заявили, что БПЛА мог нарушить установленные границы района, где страна агрессорка "проводит СВО". Также отметили, что про границы этой зоны воздушного пространства сообщили всем его пользователям.

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Министр обороны России Сергей Шойгу представил к награждению летчиков истребителей Су-27, причастных к сбитию MQ-9 Reaper над Черным морем. По версии страны агрессорки, военные предотвратили нарушение БПЛА "границ района временного режима использования воздушного пространства". Об этом написала пресс-служба Минобороны РФ.

В Минобороны утверждают, что все пользователи международного воздушного пространства проинформированы о том, что определенная зона "установлена для проведения СВО". Американский беспилотник якобы летел по направлению к границе РФ с выключенными транспондерами, поэтому для его идентификации в небо подняли самолеты вражеской ПВО.

"В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом контакта не вступали, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", — сообщили в министерстве РФ.

Напомним, американский БПЛА MQ-9 Reaper столкнулся с российским самолетом Су-27 в воздухе над Черным морем 14 марта.

16 марта СМИ сообщили, что россияне смогли достать обломки беспилотника из моря. Однако в США заверили, что никаких секретных данных из него у ВС РФ получить не выйдет.

Также 16 марта американские военные опубликовали кадры, на которых российские истребители заходят на перехват БПЛА и сбрасывают часть топлива.

Сегодня, 17 марта, инцидент прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, американцы обнаглели, поэтому церемониться с ними не стоит. Сенатора США чиновник назвал убл***ком.