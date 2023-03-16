Россияне смогли достать обломки американского дрона MQ-9, — ABC News

Как уверяет генерал США Марк Милли, россиянам не достанется ничего ценного, поскольку БПЛА разбился на части и затонул на большой глубине, недоступной для водолазов.

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Россия пытается извлечь из Черного моря обломки американского дрона MQ-9 Reaper и уже могла достать некоторые части. Об этом пишет новостная служба ABC News, ссылаясь на заявление двух неназванных чиновников США.

Согласно словам источников, американцы заметили несколько российских кораблей на месте падения MQ-9 в Черное море. Один из них предположил, что россиянам удалось достать некоторые обломки, однако неизвестно, какие именно.

15 марта председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что при крушении беспилотник сильно ударился об воду и разбился на несколько частей, которые затонули на глубине 1200-1500 метров, поэтому их будет очень трудно достать. Как передает BBC, именно такова глубина в центральной части Черного моря, и водолазы не могут работать так глубоко. Генерал заверил: американцы приняли все необходимые меры, чтобы Россия не смогла захватить ничего ценного.

Накануне секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что россияне попытаются поднять американский дрон, упавший в Черное море. Он не уверен в успехе операции, но подчеркнул необходимость захвата обломков.

В США сообщили, что дистанционно удалили военное ПО с дрона MQ-9 Reaper, который затонул в 112-км от Крыма после столкновения с российским самолетом Су-27. Таким образом ВС РФ не смогут получить секретную информацию, которая хранилась в памяти беспилотника.

Писали также, какие секретные технологии Россия может заполучить вместе с американским MQ-9. Этот дрон стоит миллионы долларов и оснащен передовым оборудованием для ведения разведки, наведения и нанесения ударов.