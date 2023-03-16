Росіяни змогли дістати уламки американського дрона MQ-9, — ABC News

Як запевняє генерал США Марк Міллі, росіянам не дістанеться нічого цінного, оскільки БПЛА розбився на частини та затонув на великій глибині, недоступній для водолазів.

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Росія намагається витягти з Чорного моря уламки американського дрону MQ-9 Reaper і вже могла дістати деякі частини. Про це пише новинна служба ABC News, посилаючись на заяву двох неназваних чиновників США.

За словами джерел, американці помітили кілька російських кораблів на місці падіння MQ-9 у Чорному морі. Один із них припустив, що росіянам вдалося дістати деякі уламки, проте невідомо, які саме.

15 березня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив, що під час аварії безпілотник сильно вдарився об воду і розбився на кілька частин, які затонули на глибині 1200-1500 метрів, тому їх буде дуже важко дістати. Як передає ВВС, саме така глибина в центральній частині Чорного моря, і водолази не можуть працювати так глибоко. Генерал запевнив: американці вжили всіх необхідних заходів, щоб Росія не змогла захопити нічого цінного.

Напередодні секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що росіяни спробують підняти американський дрон, який впав у Чорне море. Він не впевнений в успіху операції, але наголосив на необхідності захоплення уламків.

У США повідомили, що дистанційно видалили військове ПЗ з дрону MQ-9 Reaper, який затонув за 112 км від Криму після зіткнення з російським літаком Су-27. Таким чином, ЗС РФ не зможуть отримати секретної інформації, яка зберігалася в пам'яті безпілотника.

Писали також, які секретні технології Росія може отримати разом з американським MQ-9. Цей дрон коштує мільйони доларів та оснащений передовим обладнанням для ведення розвідки, наведення та завдання ударів.