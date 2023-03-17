"Убл***ки в США оборзели": у Путина отреагировали на перехват дрона MQ-9 Reaper
По словам замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, с некоторыми американскими политиками могут произойти "авиационные происшествия". Церемониться со Штатами не стоит, уверен он.
Бывший президент, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на уничтожение российским истребителем Су-27 американского беспилотника MQ-9 Reaper. Чиновник написал в Telegram утром 17 марта, что "американцы оборзели".
"Говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними не правильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно. Особенно на фоне заявлений американских убл***ков типа сенатора (республиканца Линдси) Грэма о том, что надо сбивать российские самолеты", — отметил Медведев.
Грэм в беседе с ведущим Fox News Шоном Хэннити предложил сбивать любой самолет ВС РФ, который приблизился к американским объектам над международными водами.
"США должны призвать РФ к ответу и четко заявить — если вы когда-нибудь приблизитесь к другому американскому объекту, летящему в международных водах, ваш самолет будет сбит", — заявил политик.
Замглавы Совбеза добавил, что с такими людьми "иногда случаются авиационные происшествия".
Далее экс-президент России заметил, что международной конвенции по поводу уничтожения БПЛА нет.
"Чикагская конвенция 1944 года и другие международные документы эти вопросы не регулируют. Кстати, напомню, американцы разрушили Договор по открытому небу, который давал право на военные инспекции", — написал он.
Воздушный кодекс оперирует терминами "запретные зоны" и "зоны с ограничениями". Беспилотники, по его мнению, должны соблюдать эти правила.
"Особенно в период боевых действий, о чем известно всем пользователям воздушного пространства. Тем более, что момент входа на самолете или БПЛА в территориальное море подчас затруднительно отфиксировать. А это часть нашей территории, на которую распространяется наш суверенитет", — подытожил чиновник.
Напомним, что 16 марта американцы показали кадры крушения БПЛА MQ-9 Reaper. На кадрах истребители армии РФ сбрасывают топливо на аппарат. Причиной падения дрона указали повреждение пропеллера.
Инцидент с MQ-9 Reaper произошел 14 марта в международном воздушном пространстве над Черным морем. РосСМИ пишут о работе подводного робота Минобороны России, который уже нашел части американского беспилотника возле Севастополя.