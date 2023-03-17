"Убл***ки в США знахабніли": у Путіна відреагували на перехоплення дрона MQ-9 Reaper

За словами заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, з деякими американськими політиками можуть статися "авіаційні події". Церемонитися зі Штатами не варто, упевнений він.

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Колишній президент, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звернув увагу на знищення російським винищувачем Су-27 американського безпілотника MQ-9 Reaper. Чиновник написав у Telegram вранці 17 березня, що "американці знахабніли".

"Говорячи по-простому, американці вщент знахабніли. І церемонитися з ними не правильно. Хоча і контакти військових потрібні, звичайно. Особливо на тлі заяв американських убл***ків типу сенатора (республіканця Ліндсі) Грема про те, що треба збивати російські літаки", — зазначив Медведєв.

Грем у розмові з провідним Fox News Шоном Хенніті запропонував збивати будь-який літак ЗС РФ, який наблизився до американських об'єктів над міжнародними водами.

"США повинні закликати РФ до відповіді і чітко заявити — якщо ви коли-небудь наблизитесь до іншого американського об'єкта, що летить у міжнародних водах, ваш літак буде збитий", — заявив політик.

Грем пропонував збивати будь-який літак ЗС РФ, який наблизився до американських об'єктів над міжнародними водами

Заступник голови Ради безпеки додав, що з такими людьми "іноді трапляються авіаційні пригоди".

Далі експрезидент Росії зауважив, що міжнародної конвенції щодо знищення БПЛА немає.

"Чиказька конвенція 1944 року та інші міжнародні документи ці питання не регулюють. До речі, нагадаю, американці зруйнували Договір відкритого неба, який давав право на військові інспекції", — написав він.

Повітряний кодекс оперує термінами "заборонені зони" та "зони з обмеженнями". Безпілотники, на його думку, повинні дотримуватись цих правил.

"Особливо в період бойових дій, про що відомо всім користувачам повітряного простору. Тим паче, що момент входу на літаку або БПЛА до територіального моря часом важко відфіксувати. А це частина нашої території, на яку поширюється суверенітет", — підсумував чиновник.

Нагадаємо, що 16 березня американці показали кадри катастрофи БПЛА MQ-9 Reaper. На кадрах винищувачі армії РФ скидають паливо на апарат. Причиною падіння дрона вказали пошкодження пропелера.

Інцидент із MQ-9 Reaper стався 14 березня у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. РосЗМІ пишуть про роботу підводного робота Міноборони Росії, який уже знайшов частини американського безпілотника біля Севастополя.