Росіяни змогли підняти частини дрону MQ-9 Reaper, збитого в Чорному морі, — NYT

Згідно з перехопленими розмовами, ЗС РФ витягли з Чорного моря елементи корпусу, крила, двигуна та бензобака БПЛА.

Related video

Російські військові досі намагаються підняти з дна Чорного моря уламки американського дрону MQ-9 Reaper і вже змогли витягти три частини. Про це пише видання The New York Times, посилаючись на записи перехоплених розмов ЗС РФ.

Журналісти стверджують, що отримали аудіозаписи, зроблені радіоаматорами, які стежили за загальнодоступними радіохвилями у вівторок, 14 березня, через приблизно 8 годин після падіння MQ-9 Reaper у Чорне море. На них нібито зафіксовані розмови, які екіпажі кількох російських кораблів і літаків вели один з одним протягом майже 4 годин поруч із місцем аварії незашифрованими каналами зв'язку.

Військові обговорювали дії з діставання уламків безпілотника. Наприклад, екіпаж із позивним "Апельсин" заявив "Їжачкові", нібито росіянам вдалося підняти три елементи корпусу, носову частину, бензобак, крило, частини обшивки. Як пише NYT, поки що немає жодних ознак того, що Росія отримала будь-які секретні військові технології США, хоча записи містять багато перешкод і кодових слів, що ускладнюють розуміння контексту.

Крім того, у розпорядженні ЗМІ є серія аудіоповідомлень, у яких російські військові говорять про витрату палива — деякі екіпажі навіть засумнівалися, чи вистачить їм пального для повернення на берег. Зрештою кілька суден заявили про прибуття до Севастополя, а один із військових згадав про проходження Стрілецької бухти, яка розташована неподалік від місця падіння MQ-9 Reaper.

15 березня стало відомо, що російський літак Су-27 збив дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем. Винищувач зачепив американський безпілотник, а потім скинув на нього паливо.

Як повідомили у Пентагоні, фахівці з США віддалено стерли програмне забезпечення зі збитого MQ-9 Reaper. Фокус писав, які секретні дані можуть отримати росіяни, якщо вивчать уламки.

Експерти стверджують, що видалення програмного забезпечення не врятує американський безпілотник від злому з боку ЗС РФ. Електроніка MQ-9 Reaper так само вразлива, як і цивільні комп'ютери, а може навіть більше, оскільки фахівцям складніше шукати та усувати вразливості військових технологій через їхню секретність.