Видалення програмного забезпечення не допоможе: експерти розповіли, чи зможуть росіяни зламати дрон MQ-9

Воєнні дрони мають такі ж проблеми, що і будь-який комп'ютер, тому їх можна зламати і захопити. У минулому такі випадки вже траплялися.

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Росіяни можуть отримати цінну інформацію зі збитого дрона MQ-9 Reaper навіть після видалення програмного забезпечення. Про це пише видання The Washinghton Post, пославшись на експертів.

Можливий злом MQ-9 Reaper

Як повідомили дослідники Карен ДеЯнг та Ден Ламот, перед катастрофою безпілотника американські оператори віддалено спробували очистити електроніку від цінних розвідувальних даних, якими могла б скористатися Росія. Проте представник Ради національної безпеки Джон Кірбі визнав, що такі заходи не є надійними.

Генеральний директор компанії з кібербезпеки Red Queen Dynamics Тара Уілер зазначила, що навіть після видалення даних воєнні безпілотники залишаються вразливими для злому так само, як і будь-які інші електронні пристрої. Їхнє ПЗ має такі ж уразливості і вимагає регулярних оновлень.

"Про дрони важливо пам'ятати те, що вони є озброєною версією будь-якого іншого шматка металу, в якому стоїть комп'ютер", — зазначила експерт.

За даними ВВС, безпілотник MQ-9 Reaper виробництва General Atomics використовується переважно для збору розвідданих на підтримку розвідувальних та ударних місій. Компанія не відповіла на прохання прокоментувати, які дані могли бути про збитого безпілотника.

Вразливості воєнних дронів

Представники галузі говорять про постійне збільшення попиту на процесори для воєнних БПЛА, які обробляють зображення з камер, дані від радарів, засобів РЕБ та багато іншого. Це робить безпілотників дуже привабливими цілями для злому, адже таким чином можна отримати дуже цінну інформацію про супротивника.

Як показало дослідження, проведене в 2016 році, хакери можуть повністю перехопити управління дронами або дані, що передаються між літальним апаратом і його оператором. А у 2021 році Тара Вілер разом із колегою Брюсом Шнайдером попередила у статті для аналітичного центру Brookings Institution, що зломи дронів стануть частиною майбутніх воєн.

На думку експертів, розробникам навряд чи вдасться зробити воєнне ПЗ безпечнішим, ніж комерційне. Понад тим, скритність армії призводить до того, що вразливості програм виявляти набагато складніше, ніж у цивільному секторі, де діють роками відпрацьовані механізми виявлення та реагування на кіберзагрози.

Дрони США вже зламували

Злами безпілотників уже неодноразово відбувалися у минулому. Наприклад, у 2009 році Wall Street Journal повідомляв, що повстанці в Іраку змогли отримати відеозаписи з безпілотників США, які потенційно могли допомогти їм ховатися під час воєнних операцій.

У 2011 році сталося відразу два великі інциденти, пов'язані з кіберуразливістю дронів. Видання Wired написало, що комп'ютерний вірус заразив американські безпілотники Reaper і Predator, дозволивши хакерам реєструвати всі натискання клавіш їх пілотами, офіційні особи США визнали кібератаку і припустили, що шпигунські програми проникли до системи випадково.

У тому ж році Іран заявив, що в результаті кібератаки збив дрон США RQ-170 Sentinel, який вилетів для місії ЦРУ з бази в Афганістані. У цьому випадку американська влада не визнала злом, пославшись на технічну несправність апарату.

14 березня російський літак Су-27 зіткнувся з американським дроном MQ-9 Reaper над Чорним морем. Внаслідок цього безпілотник отримав пошкодження і впав у воду.

Пізніше стало відомо, що воєнні США змогли віддалено стерти секретне програмне забезпечення з дрону MQ-9 Reaper перед його катастрофою за 112 км від Криму. Як заявив Джон Кірбі, американці вжили заходів для захисту своєї власності від крадіжки.

16 березня в Росії заявили, що підводний робот Міноборони РФ виявив уламки MQ-9 Reaper на дні Чорного моря на глибині близько 900 метрів. Російські воєнні зацікавилися двигуном та електронікою апарату.