Підводний робот Міноборони РФ знайшов частини безпілотника MQ-9 Reaper, — росЗМІ

За даними журналістів, збитий винищувачем Су-27 американський дрон був на морській глибині до 900 метрів і за 60 кілометрів від Севастополя. Російським воєнним цікава його електронна начинка та двигун.

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Підводний робот Міністерства оборони Росії знайшов неподалік Севастополя в Чорному морі частини американського безпілотника MQ-9 Reaper. Про це повідомило севастопольське видання ForPost 16 березня, посилавшсь на близьке до міністерства інформоване джерело.

За даними авторів, фахівці Міноборони виявили MQ-9 Reaper 14 березня, в день його атаки винищувачем Су-27 ВКС РФ на глибині 850-900 метрів та за 60 кілометрів від міста.

Поруч із цією зоною, як уточнив співрозмовник, проходить глибоководна гілка газопроводу "Південний потік" (нереалізований проєкт газопроводу, прокладений дном Чорного моря з Анапського району в болгарський порт Варну. У 2016 році його замінили на "Турецький потік"). У районі падіння безпілотника чергує російський воєнний корабель, зону периметра місця падіння взяли під охорону.

Міністерство оборони думає над подальшими діями щодо підйому апарату з морського дна, адже глибина досить пристойна. За словами джерела, доведеться застосувати засоби для підйому затонулих глибоководних підводних човнів.

Дані технології є в армії та флоту, зараз розробляється план їхнього ефективного використання, додав він.

Фахівцям Міноборони Росії цікава внутрішня електронна начинка дрону MQ-9 Reaper та його двигун. За даними ЗМІ, не виключено, що американці знищать дрон до його підняття.

Російське воєнне керівництво не підтверджувало цю інформацію.

Нагадаємо, що 16 березня видання Defence Express з'ясувало, як MQ-9 Reaper відстежував головні бази ЗС РФ у Севастополі. Камери БПЛА могли відстежувати маневри на аеродромі "Бельбек".

Про те, що росіяни дістали деякі частини МQ-9 Reaper, повідомляли американські ЗМІ. На місці аварії апарату в Чорне море бачили воєнні кораблі РФ.

Американським воєнним вдалося стерти секретне програмне забезпечення дрону дистанційно.