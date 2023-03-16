Подводный робот Минобороны РФ нашел части беспилотника MQ-9 Reaper, – росCМИ

По данным журналистов, сбитый истребителем Су-27 американский дрон был на морской глубине до 900 метров и в 60 километрах от Севастополя. Российским военным интересна его электронная начинка и двигатель.

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Подводный робот Министерства обороны России нашел недалеко от Севастополя в Черном море части американского беспилотника MQ-9 Reaper. Об этом сообщило севастопольское издание ForPost 16 марта, ссылаясь на близкий к министерству информированный источник.

По сведениям авторов, специалисты Минобороны обнаружили MQ-9 Reaper 14 марта, в день его атаки истребителем Су-27 ВКС РФ на глубине 850-900 метров и в 60 километрах от города.

Рядом с этой зоной, как уточнил собеседник, проходит глубоководная ветка газопровода "Южный поток" (нереализованный проект газопровода, проложенный по дну Черного моря из Анапского района в болгарский порт Варну. В 2016 году его заменили на "Турецкий поток", — ред.). В районе падения беспилотника дежурит российский военный корабль, зону периметра места падения взяли под охрану.

Министерство обороны думает над дальнейшими действиями по подъему аппарата с морского дна, ведь глубина довольно приличная. По словам источника, придется применить средства для подъема затонувших глубоководных подлодок.

Данные технологии имеются у армии и флота, сейчас разрабатывается план их эффективного использования, добавил он.

Специалистам Минобороны России интересна внутренняя электронная начинка дрона MQ-9 Reaper и его двигатель. По данным СМИ, не исключено, что американцы уничтожат дрон до его поднятия.

Российское военное руководство не подтверждало данную информацию.

Напомним, что 16 марта издание Defence Express выяснило, как MQ-9 Reaper отслеживал главные базы ВС РФ в Севастополе. Камеры БПЛА могли отслеживать маневры на аэродроме "Бельбек".

О том, что россияне достали некоторые части МQ-9 Reaper сообщали американские СМИ. На месте крушения аппарата в Черное море видели военные корабли РФ.

Американским военным удалось стереть секретное программное обеспечение дрона дистанционно.