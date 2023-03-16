Дрон MQ-9 Reaper пролетал рядом с главной базой ВС РФ в Крыму, – СМИ

Американский беспилотник мог вести оптическую разведку баз россиян к юго-западу от Севастополя. В поле зрения аппарата попал и аэродром "Бельбек", утверждают журналисты.

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Американский беспилотник MQ-9 Reaper, атакованный российским истребителем Су-27 над Черным морем, пролетал рядом с базой ВС РФ в Севастополе. Об этом сообщило 16 марта издание Defence Express по итогам анализа данных Google Earth.

Вероятнее всего, речь идет о районе к юго-западу от Севастополя. Это подтверждается отблеском водной поверхности Чернореченского водохранилища и вершины Крымских гор.

MQ-9 Reaper был рядом с районом к юго-западу от Севастополя

Дрон MQ-9 Reaper, по сведениям экспертов, вплотную приблизился к базе россиян и мог вести оптическую разведку. В поле зрения БПЛА попала не только главная военно-морская база ВС РФ, но и авиабазы ​​рядом с Севастополем, в том числе аэродром "Бельбек".

Военные США утверждали, что MQ-9 Reaper летел в нейтральном воздушном пространстве — минимум в 22 км от береговой линии. Если бы беспилотник пересек границу, это была бы граница Украины, подчеркнули авторы.

Можно ли поднять обломки БПЛА MQ-9 Reaper?

Российское военное руководство заявляло о непременной попытке поднять со дна Черного моря обломки американского дрона, По словам секретаря Совбеза России Николая Патрушева, в этом деле "обязательно будет успех".

Два собеседника телеканала ABC News 16 марта заявили, что россияне уже достали некоторые части аппарата. Американские военные видели несколько российских кораблей на месте падения MQ-9 Reaper.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сказал, что беспилотник сильно ударился об воду. Некоторые части затонули на глубине до 1,5 километров, поэтому достать их будет невероятно трудно. Максимальная глубина Черного моря — 2210 метров.

Генерал заверил, что были приняты все необходимые меры, чтобы Россия не смогла захватить ничего ценного. Военные США удаленно стерли секретное программное обеспечение дрона.

Напомним, что 14 марта в международном воздушном пространстве вблизи Крыма истребитель армии России повредил пропеллер беспилотника MQ-9 Reaper.

Пентагон 16 марта показал видео инцидента, на котором видно, как Су-27 сбросил часть топлива на дрон. Россияне отрицали факт столкновения самолета с БПЛА.