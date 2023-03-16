Дрон MQ-9 Reaper пролітав поряд із головною базою ЗС РФ у Криму, — ЗМІ

Американський безпілотник міг вести оптичну розвідку баз росіян на південний захід від Севастополя. У поле зору апарата потрапив і аеродром "Бельбек", стверджують журналісти.

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Американський безпілотник MQ-9 Reaper, атакований російським винищувачем Су-27 над Чорним морем, пролітав поряд із базою ЗС РФ у Севастополі. Про це повідомило 16 березня видання Defence Express за підсумками аналізу даних Google Earth.

Найімовірніше, йдеться про район на південний захід від Севастополя. Це підтверджується відблиском водної поверхні Чорнорічечного водосховища та вершин Кримських гір.

MQ-9 Reaper був поряд із районом на південний захід від Севастополя

Дрон MQ-9 Reaper, за даними експертів, упритул наблизився до бази росіян і міг вести оптичну розвідку. У поле зору БПЛА потрапила не лише головна військово-морська база ЗС РФ, а й авіабази поруч із Севастополем, у тому числі аеродром "Бельбек".

Військові США стверджували, що MQ-9 Reaper летів у нейтральному повітряному просторі — щонайменше за 22 км від берегової лінії. Якби безпілотник перетнув кордон, це був би кордон України, наголосили автори.

Чи можна підняти уламки БПЛА MQ-9 Reaper?

За словами секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева, у цій справі "обов'язково буде успіх".

Два співрозмовники телеканалу ABC News 16 березня заявили, що росіяни вже дістали деякі частини апарата. Американські військові бачили кілька російських кораблів на місці падіння MQ-9 Reaper.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі сказав, що безпілотник сильно вдарився об воду. Деякі частини затонули на глибині до 1,5 км, тому дістати їх буде неймовірно важко. Максимальна глибина Чорного моря — 2210 метрів.

Генерал запевнив, що було вжито всіх необхідних заходів, щоб Росія не змогла захопити нічого цінного. Військові США віддалено стерли секретне програмне забезпечення дрона.

Нагадаємо, що 14 березня в міжнародному повітряному просторі поблизу Криму винищувач армії Росії пошкодив пропелер безпілотника MQ-9 Reaper.

Пентагон 16 березня показав відео інциденту, на якому видно, як Су-27 скинув частину палива на дрон. Росіяни заперечували факт зіткнення літака з БПЛА.