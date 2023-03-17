Удаление ПО не поможет: эксперты рассказали, смогут ли россияне взломать дрон MQ-9

Военные дроны обладают такими же проблемами, что и любой компьютер, поэтому их можно взломать и захватить. В прошлом такие случаи уже бывали.

Related video

Россияне могут извлечь ценную информацию со сбитого дрона MQ-9 Reaper даже после удаления программного обеспечения. Об этом пишет издание The Washinghton Post, ссылаясь на экспертов.

Возможный взлом MQ-9 Reaper

Как сообщили исследователи Карен ДеЯнг и Дэн Ламот, перед крушением беспилотника американские операторы удаленно попытались очистить электронику от ценных разведывательных данных, которыми могла бы воспользоваться Россия. Однако представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби признал, что такие меры не являются надежными.

Генеральный директор компании по кибербезопасности Red Queen Dynamics Тара Уилер отметила, что даже после удаления данных военные беспилотники остаются уязвимыми для взлома точно так же, как и любые другие электронные устройства. Их ПО обладает такими же уязвимостями и требует регулярных обновлений.

"О дронах важно помнить то, что они представляют собой вооруженную версию любого другого куска металла, в котором стоит компьютер", — отметила эксперт.

По данным ВВС, беспилотник MQ-9 Reaper производства General Atomics используется преимущественно для сбора разведданных в поддержку разведывательных и ударных миссий. Компания не ответила на просьбу прокомментировать, какие данные могли быть о сбитом беспилотники.

Уязвимости военных дронов

Представители отрасли говорят о постоянном увеличении спроса на процессоры для военных БПЛА, которые обрабатывают изображения с камер, данные от радаров, средств РЭБ и многое другое. Это делает беспилотники очень привлекательными целями для взлома, ведь таким образом можно получить очень ценную информацию о противнике.

Как показало исследование, проведенное в 2016 году, хакеры могут полностью перехватить управление дронами или же данные, передаваемые между летательным аппаратом и его оператором. А в 2021 году Тара Уилер вместе с коллегой Брюсом Шнайдером предупредила в статье для аналитического центра Brookings Institution, что взломы дронов станут частью будущих войн.

По мнению экспертов, разработчикам вряд ли удастся сделать военное ПО более безопасным, чем коммерческое. Более того, скрытность армии приводит к тому, что уязвимости программ обнаруживать гораздо сложнее, чем в гражданском секторе, где действуют годами отработанные механизмы выявления и реагирования на киберугрозы.

Дроны США уже взламывали

Взломы беспилотников уже неоднократно происходили в прошлом. Например, в 2009 году Wall Street Journal сообщал, что повстанцы в Ираке смогли получить видеозаписи с беспилотников США, которая потенциально могла помочь им скрываться во время военных операций.

В 2011 году произошло сразу два крупных инцидента, связанных с киберуязвимостью дронов. Издание Wired написало, что компьютерный вирус заразил американские беспилотники Reaper и Predator, позволив хакерам регистрировать все нажатия клавиш их пилотами, официальные лица США признали кибератаку и предположили, что шпионские программы проникли в систему случайно.

В том же году Иран заявил, что в результате кибератаки сбил дрон США RQ-170 Sentinel, который вылетел для миссии ЦРУ с базы в Афганистане. В этом случае американские власти не признали взлом, сославшись на техническую неисправность аппарата.

14 марта российский самолет Су-27 столкнулся с американским дроном MQ-9 Reaper над Черным морем. В результате беспилотник получил повреждения и упал в воду.

Позже стало известно, что военные США смогли удаленно стереть секретное ПО с дрона MQ-9 Reaper перед его крушением в 112 км от Крыма. Как заявил Джон Кирби, американцы приняли меры для защиты своей собственности от кражи.

16 марта в России заявили, будто подводный робот Минобороны РФ обнаружил обломки MQ-9 Reaper на дне Черного моря на глубине около 900 метров. Российские военные заинтересовались двигателем и электроникой аппарата.