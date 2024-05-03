Утримання бійця ЗСУ коштує Міноборони понад 1 млн гривень, — Bloomberg

Корупція в системі Міноборони залишається основною "червоною ганчіркою" для союзників України. Донори, як розповів Юрій Джигир, вимагали низки антикорупційних заходів як головну умову надання допомоги.

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Після корупційних скандалів у Міністерстві оборони, відомство оновило свою систему закупівель, яка допомогла ліквідувати ці ризики у відомстві. Про це Bloomberg розповів заступник профільного міністра Юрій Джигир.

Корупція залишається проблемою для військових союзників України, оскільки вони надають зброю та фінансують, щоб допомогти відбити напад Росії. Донори, включаючи Міжнародний валютний фонд і Європейський Союз, вимагали низки антикорупційних заходів як головну умову надання допомоги.

"Чистка" серед корупціонерів призвела до "двоетапного механізму" закупівель у Міноборони, сказав Джигир. Наразі МОУ встановлює політику закупівель, контролює та перевіряє якість, тоді як дві державні компанії контролюють закупівлі, щоб зменшити потенційні ризики.

Юрій Джигир Фото: armyinform

За словами заступника міністра, Київ також посилив свою участь у програмі НАТО, щоб допомогти країнам просувати оборонні реформи та виконувати зобов’язання щодо боротьби з корупцією. Джигир сказав, що бухгалтерська фірма KPMG оцінить внутрішній аудит, щоб покращити управління ризиками та відповідність вимогам. У 2023 році Україна вже посіла 104 місце зі 180 країн в Індексі сприйняття корупції Transparency International. Роком раніше вона була на 116 місці, поряд із Бразилією та Сербією.

Міністерство також співпрацює з колегами із Пентагону в межах зусиль щодо усунення занепокоєння щодо того, як українські сили зберігають і розміщують західні боєприпаси. Він розповів, що вже шість інспекцій з США на військових об’єктах в Україні перевіряли, як зберігалися певні види зброї. "Процес йде, зараз це стало рутиною", – сказав Джигир.

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Щодо оборонного бюджету, Джигир повідомив, що вартість мобілізаційної роботи залежатиме від призову та рішень щодо ротації. За його словами, утримання одного бійця, без зброї, наразі коштує 1,2 мільйона гривень, тобто 30 тисяч доларів США.

Варто нагадати, що Україна витрачає на утримання одного народного депутата понад 1,5 млн грн на рік. Це приблизно 600 млн грн на рік на усю Верховну Раду. Фокус підрахував, що якщо ці витрати скоротити вдвічі, можна купити для армії сотні дронів.

Нагадаємо, що аудитори Міністерства оборони виявили безпідставні виплати військовослужбовцям. Військові частини витратили на тих, хто перебував у тилу, 186 млн "бойових" гривень.

Також у березні ми писали, що корупційна складова в закупівлях для Збройних сил України могла досягати 25-30%. Загальний обіг доходив майже до 50 мільярдів гривень.