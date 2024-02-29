1900 FPV-дронів чи оренда житла для депутатів? Які витрати бюджету можна скоротити на користь армії

Нардепи щороку отримують компенсацію за проїзд та оренду житла. У бюджеті на 2024 рік передбачено понад 1,5 млн на одного народного обранця. Фокус порахував, що якщо скоротити витрати вдвічі, можна купити для армії сотні дронів.

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Україна витрачає на утримання одного народного депутата Верховної Ради понад 1,5 млн грн на рік. Це приблизно 600 млн грн на рік на 401 нардепа. Такі дані вказані в постанові Верховної Ради про бюджет на 2024 рік.

У документі сказано, що на оплату проїзду народним депутатам виділяють по 7,5 тис. грн щомісяця. На рік Україна витрачає 90 тис. грн на проїзд одного нардепа і понад 36 млн грн — на 401 народного обранця. Крім того, політикам компенсують оренду житла. На місяць члени парламенту отримують 19,7 тис грн, що на рік становить понад 237 тис. грн на одного нардепа або 95 млн грн на всіх парламентаріїв.

Також понад мільйон гривень на рік члени парламенту отримують на Фонд для оплати праці помічників-консультантів. Це 88,4 тис грн на місяць на одного парламентарія.

Зазначимо, що на заробітну плату і премії в бюджеті передбачено ще близько 1 млн грн на рік на одного народного обранця, що становить понад 400 млн грн на всіх депутатів ВР.

Гроші на дрони

Громадський рух "Чесно" у травні 2023 року опублікував список нардепів, які від початку великої війни пропустили понад 30% голосувань. У списки 60 народних обранців. У трійці лідерів, згідно з дослідженням "Чесно", наприклад, нардепка від "Батьківщини" Анжеліка Лабунська. Від початку повномасштабного вторгнення вона пропустила 85% пленарних засідань. При цьому онлайн на регулярній основі брала участь у засіданнях профільного комітету з питань екологічної політики.

Експерти, з якими поговорив Фокус, зазначили, що бюджетні гроші на утримання 401 народного депутата на рік теоретично можна було б скоротити і спрямувати на допомогу армії. Частково заощадивши компенсацію за транспортні витрати, Україна могла б закупити ударні FPV-дрони. Вартість одного зібраного дрона — 25,5 тис грн. На місяць у бюджеті передбачено 3 млн грн на транспортні витрати для 401 нардепа. Якщо скоротити цю суму вдвічі — за 1,5 млн грн на місяць можна купити 60 FPV-дронів, а на рік — 720 дронів. На цю ж суму можна закупити два морські дрони Sea Baby, вартістю 8,5 млн грн.

Якщо скоротити витрати на оренду житла — 95 млн грн на рік на 401 нардепа — удвічі, то на суму 47,5 млн грн можна купити 1900 FPV-дронів на рік або 320 FPV-дронів на місяць.

Раніше Фокус, вивчивши декларації нардепів, з'ясував, що сімейний дохід низки народних депутатів збільшився за час великої війни. Наприклад, дружина голови фракції СН Давида Арахамії 2022 року заробила 1,7 млн грн від підприємницької діяльності. Роком раніше її офіційний дохід становив 752,2 тис. грн. Дружина нардепа Юрія Корявченкова теж задекларувала високий дохід. Щоправда порівняно з 2021 роком він практично не змінився. Тоді дружина Корявченкова заробила 5,4 млн грн за підприємницьку діяльність, а 2022 року — 5,2 млн грн.

Скоротити бюджетні витрати

"Ці гроші здаються великими, напевно, їх можна було б скоротити вдвічі. При тому що для нардепів ці гроші не надто потрібні, найімовірніше, у декого є й інші джерела доходів", — говорить Фокусу політолог Петро Олещук.

З іншого боку, за словами економіста Олега Гетьмана, 600 млн грн, які Україна витрачає на утримання нардепів — невелика сума, якщо порівняти її з іншими бюджетними витратами.

"Більша частина цієї суми призначена для помічників нардепів, які готують усі нормативні акти. Якщо ми хочемо якісне законодавство, щоб нардепи вичитували проєкти, проводили консультації, дослухалися до експертів аналітичних центрів — то це невелика сума на утримання найвищого законодавчого органу. Сильно бюджету не допоможе, якщо ми скоротимо цю суму наполовину і заощадимо 200 або 300 млн грн", — каже Фокусу Гетман.

Експерт зазначає, що куди серйозніші втрати бюджету криються в сірому імпорті. Йдеться про 120-150 млрд грн на рік. Контрабанда сигарет, алкоголю, пального завдає бюджету втрат від 40 до 45 млрд грн на рік.

"Перезавантаження трьох органів — Бюро економічної безпеки (БЕБ), митниці та податкової — тільки це може принести понад 250 млрд додаткових грн бюджету на рік. Ось на чому потрібно сконцентрувати увагу. Якщо говорити про інші втрати бюджету — там непочатий край роботи. Скоротилося населення України — скоротилася і кількість тих, хто потребує надання держпослуг. Але витрати на ці послуги не скоротилися, а це 10-ки млрд грн", — продовжує Гетман.

На медицині, за словами експерта, бюджет міг би заощадити близько 10 млрд грн, без втрати якості надання державних послуг. Ще близько 10 млрд грн можна було б скоротити, закривши частину ВНЗ, де зменшилася кількість студентів, і скоротивши витрати на Національну академію науки.

"Держзамовлення на вищу освіту становить 30 млрд грн на рік, а кількість студентів скоротилася. Там 10-ки млрд грн, а в сірих схемах — сотні млрд грн. І нардепи зі своїми 600 млн виглядають несерйозно", — резюмує експерт.

Фокус раніше писав, що в Офісі президента відчувають брак парламентських голосів для ключових законопроєктів, тому гарант вирішив зустрітися з фракцією СН і обговорити нагальні питання.

Також Фокус зазначав, що в Україні знижується кількість тих, хто довіряє владі і думає, що країна рухається в правильному напрямку .