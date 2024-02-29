1900 FPV-дронов или аренда жилья для депутатов? Какие расходы бюджета можно сократить в пользу армии

Нардепы ежегодно получают компенсацию за проезд и аренду жилья. В бюджете на 2024 год предусмотрено более 1,5 млн на одного народного избранника. Фокус посчитал, что если сократить расходы в два раза, можно купить для армии сотни дронов.

Related video

Украина тратит на содержание одного народного депутата Верховной Рады более 1,5 млн грн в год. Это приблизительно 600 млн грн в год на 401 нардепов. Таки данные указаны в постановлении Верховной Рады про бюджет на 2024 год.

В документе сказано, что на оплату проезда народным депутатам выделяют по 7,5 тыс. грн каждый месяц. В год Украина тратит 90 тыс. грн на проезд одного нардепа и более 36 млн грн — на 401 народных избранников. Кроме того, политикам компенсируют аренду жилья. В месяц члены парламента получают 19,7 тыс грн, что в год составляет более 237 тыс. грн на одного нардепа или 95 млн грн на всех парламентариев.

Также более миллиона гривен в год члены парламента получают на Фонд для оплаты труда помощников-консультантов. Это 88,4 тыс грн в месяц на одного парламентария.

Отметим, что на заработную плату и премии в бюджете предусмотрено еще около 1 млн грн в год на одного народного избранника, что составляет более 400 млн грн на всех депутатов ВР.

Деньги на дроны

Общественное движение "Чесно" в мае 2023 года опубликовала список нардепов, которые с начала большой войны пропустили более 30% голосований. В списки 60 народных избранников. В тройке лидеров, согласно исследованию "Чесно", например, нардеп от "Батькивщины" Анжелика Лабунська. С начала полномасштабного вторжения она пропустила 85% пленарных заседаний. При этом онлайн на регулярной основе принимала участие в заседаниях профильного комитета по вопросам экологической политики.

Эксперты, с которыми побеседовал Фокус, отметили, что бюджетные деньги на содержание 401 народного депутата в год теоретически можно было бы сократить и направить на помощь армии. Частично сэкономив компенсацию за транспортные расходы, Украина могла бы закупить ударные FPV-дроны. Стоимость одного собранного дрона — 25,5 тыс грн. В месяц в бюджете предусмотрено 3 млн грн на транспортные расходы для 401 нардепа. Если сократить эту сумму в два раза — за 1,5 млн грн в месяц можно купить 60 FPV-дронов, а в год — 720 дронов. На эту же сумму можно закупить два морских дрона Sea Baby, стоимостью 8,5 млн грн.

Если сократить расходы на аренду жилья — 95 млн грн в год на 401 нардепа — в два раза, то на сумму 47,5 млн грн можно купить 1900 FPV-дронов в год или 320 FPV-дронов в месяц.

Ранее Фокус, изучив декларации нардепов, выяснил, что семейный доход ряда народных депутатов увеличился за время большой войны. Например, жена главы фракции СН Давида Арахамии в 2022 году заработала 1,7 млн грн от предпринимательской деятельности. Годом ранее ее официальный доход составлял 752,2 тыс. грн. Супруга нардепа Юрия Корявченкова тоже задекларировала высокий доход. Правда по сравнению с 2021 годом он практически не изменился. Тогда жена Корявченкова заработала 5,4 млн грн за предпринимательскую деятельность, а в 2022 году — 5,2 млн грн.

Сократить бюджетные траты

"Эти деньги кажутся большими, наверное, их можно было бы сократить в два раза. При том что для нардепов эти деньги не слишком нужны, скорее всего, у некоторых есть и другие источники доходов", — говорит Фокусу политолог Петр Олещук.

С другой стороны, по словам экономиста Олега Гетмана, 600 млн грн, которые Украина тратит на содержание нардепов — небольшая сумма, если сравнить ее с другими бюджетными расходами.

"Большая часть этой суммы предназначена для помощников нардепов, которые готовят все нормативные акты. Если мы хотим качественное законодательство, чтобы нардепы вычитывали проекты, проводили консультации, прислушивались к экспертам аналитических центров — то это небольшая сумма на содержание наивысшего законодательного органа. Сильно бюджету не поможет, если мы сократим эту сумму вполовину и сэкономим 200 или 300 млн грн", — говорит Фокусу Гетман.

Эксперт отмечает, что куда более серьезные потери бюджета кроются в сером импорте. Речь идет о 120-150 млрд грн в год. Контрабанда сигарет, алкоголя, горючего наносит бюджету потери от 40 до 45 млрд грн в год.

"Перезагрузка трех органов — Бюро экономической безопасности (БЭБ), таможни и налоговой — только это может принести более 250 млрд дополнительных грн бюджету в год. Вот на чем нужно сконцентрировать внимание. Если говорить про другие потери бюджета — там непочатый край работы. Сократилось население Украины — сократилось и число тех, кто нуждается в предоставлении госуслуг. Но траты на эти услуги не сократились, а это 10-ки млрд грн", — продолжает Гетман.

На медицине, по словам эксперта, бюджет мог бы сэкономить около 10 млрд грн, без потери качества предоставления государственных услуг. Еще около 10 млрд грн можно было бы сократить, закрыв часть ВУЗов, где уменьшилось число студентов, и сократив траты на Национальную академию науку.

"Госзаказ на высшее образование составляет 30 млрд грн в год, а количество студентов сократилась. Там 10-ки млрд грн, а в серых схемах — сотни млрд грн. И нардепы со своими 600 млн выглядят несерьезно", — резюмирует эксперт.

Фокус ранее писал, что в Офисе президента ощущают нехватку парламентских голосов для ключевых законопроектов, поэтому гарант решил встретиться с фракцией СН и обсудить насущные вопросы.

Также Фокус отмечал, что в Украине снижается число тех, кто доверяет власти и думает, что страна движется в правильном направлении.