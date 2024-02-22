Кризис в парламенте: что осталось за закрытыми дверьми встречи Зеленского и "слуг народа"

В Офисе президента ощущают нехватку парламентских голосов для ключевых законопроектов, считают эксперты. Поэтому гарант решил встретиться с фракцией СН и обсудить насущные вопросы. Фокус выяснил, что президент хотел донести нардепам.

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Во вторник, 21 февраля, президент Украины Владимир Зеленский впервые за два года большой войны провел встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа". По словам главы фракции СН Давида Арахамии, главными темами были фронт, экономика, помощь партнеров, сохранение единства в обществе и задачи парламента и депутатов по этим направлениям.

Арахамия отметил, что встреча была запланирована еще в конце прошлого года, но график президента позволил провести ее только сейчас.

"В этом нет ничего нового, такие стратегические сессии мы проводили каждый год и до полномасштабного вторжения. Это нормальная практика для всех крупных команд", — добавил политик.

По информации УП, на встрече депутаты спрашивали об усилении мобилизации. Президент сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский якобы выявил тысячи военных, которые ни разу не были в зоне боевых действий. Сейчас готовится большой аудит и этих людей, вероятно, будут отправлять на фронт. Также Зеленский якобы говорил об увеличении денежного довольствия до 200 тысяч грн тем, кто воюет на "нуле".

Также нардепов интересовало политическое будущее фракции. Парламентарии спрашивали о возможной угрозе легитимности президента. Как известно, в мае исполняется пять лет с избрания Зеленского на должность. Гарант сообщил, что располагает информацией о подготовке россиянами информационных кампаний, и призвал не реагировать на эти провокации. Также он подчеркнул, что западные партнеры поддерживают невозможность проведения выборов во время войны.

Кризис монобольшинства

По разным оценкам нардепов, озвученным в неформальных беседах с журналистами, конкретики на встрече с президентом было мало. Однако сам факт мероприятия слегка приободрил политиков, так как некоторые, по мнению экспертов, чувствуют, что парламент окончательно потерял свою независимость с начала полномасштабного вторжения и перестал быть удобной площадкой для пиара отдельных депутатов.

По словам политолога Олега Постернака, у фракции СН давно прослеживаются опасные для единства тенденции — часть депутатов покинули фракцию или заявили о том, что собираются это сделать. Некоторые "слуги", оставаясь частью монобольшинства, посматривают в сторону внефракционных депутатских групп.

"Ходят слухи, что в Верховной Раде уже есть негласная группа в поддержку бывшего главнокомандующего Валерия Залужного", — говорит Фокусу Постернак.

Потому президенту важно было провести беседу со "своими" депутатами, чтобы скрепить единство. Кроме того, долгожданная встреча не в последнюю очередь была организована в контексте разговров о легитимности гаранта и парламента. Близится окончание каденции президента. В РФ, по мнению политологов, наверняка начнут раскачивать эту тему, а потому власть должна встретить вызов единым консолидированным образом.

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, рано или поздно фракции СН придется официально признать, что монобольшинства больше нет и переформатировать коалицию.

"Сейчас во фракции СН 235 нардепов. Если выйдут еще до десяти, коалиции не будет. Остается вопрос — если ты не член фракции, ты остаешься в коалиции? Зеленский, как известно, критиковал за подобную практику предыдущую Раду, которую распустил", — рассуждает Рейтерович.

В Офисе президента, по словам экспертов, ощущают нехватку голосов для ключевых законопроектов. Достаточно вспомнить первый проект закона об усилении мобилизации, который в конце 2023 года провалился в ВР. По этой причине на встречи с народными депутатами СН президент высказал надежду, что парламент поддержит во втором чтении правительственный законопроект.

И хотя, по мнению Постернака, угрозы распада коалиции на данный момент нет, в силу зависимости парламента от Офиса президента и потери у депутатов интереса к парламентской деятельности, проблема обостряется.

"Мы имеем дело с долгим парламентом, часть депутатов хотели бы освободиться от бремени декларирования, лишних обязательств по политической деятельности и во время продолжающейся войны заняться другими вопросами. Поэтому я бы сказал, что парламент пребывает в экзистенциальном кризисе. Но распускать Раду президент не будет, даже если коалиция перестанет существовать", — рассуждает политолог.

Важный вопрос, который также могли обсуждать на встрече, но решили не выносить на публику — кадровые ротации в правительстве. Рейтерович отмечает, что в последнее время в экспертной среде усилились разговоры о готовящемся переформатировании Кабмина. На замену действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля, по словам Постернака, предлагают: замглавы ОП Ростислава Шурму, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, посла Украины в США Оксану Маркарову, вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александра Кубракова. Звучат и другие фамилии.

"Большинство должностей назначаются парламентом, поэтому нужно было обговорить этот вопрос с депутатами. Думаю, президент хотел дать установку, чтобы парламент в перспективе поддержал любую кандидатуру ОП", — отмечает Постернак.

Усиление мобилизации

Важный блок вопросов, который обсуждался во время встречи "слуг" с президентом — усиление мобилизации. В СМИ писали, что, по словам президента, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовит большой аудит, так как есть "тысячи военнослужащих", которые никогда не были на фронте. Также были озвучены планы по увеличению в два раза жалования военным на "нуле". Нардеп СН Юрий Мысягин уточнил, что речь шла о военнослужащих, которые находятся на передовой два года.

По мнению экспертов, все это было сказано в контексте ожиданий президента, что парламент поддержит законопроект об усилении мобилизации во втором чтении.

"Про военных на передовой было сказано, чтобы сбить градус от заявления Зеленского о том, что нужно мобилизовать полмиллиона человек, а денег на это — нет. Думаю, смысл такой: нардепы должны принять закон, хотя он и неоднозначный. Но при этом не стоит волноваться, что сразу после вступления документа в силу начнется усиление призыва. Нашлись "1000 военных", которых можно отправить на фронт. А сам законопроект — это якобы подготовка на будущее. Президент дал депутатам объяснение, и они будут теперь его использовать", — отмечает политолог.

Как известно, к резонансному документу, который Верховная Рада приняла в первом чтении в начале февраля у парламентариев возникло немало вопросов. Нардепы подали более 1300 правок, которые будут рассматривать в профильном комитете.

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