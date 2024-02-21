"Враги народа"? Детей уклонистов хотят лишить права поступать в ВУзы, что говорят правозащитники

Народные избранники предлагают новые наказания для уклонистов, но в попытках найти подходящие варианты, озвучили версию с ущемлением прав детей. Украинские правозащитники увидели в этом аналогию с понятием "враги народа" времен советских репрессий. Фокус выяснил, как общество отреагирует на резонансные инициативы.

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Украинские нардепы озвучили резонансную инициативу по ограничению прав мужчин-уклонистов. Детям тех, кто избегает призыва и отказывается защищать страну на фронте государство может отказать в получении высшего образования, считает член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.

"Политическое руководство предлагает: если ты не хочешь выполнять свой гражданский долг, защищать родину, не стоишь на воинском учете, государство может тебе отказывать в услугах. Например: ты не будешь получать поддержку государства, твои дети не вступят в ВУЗ или ты сам не поступишь в ВУЗ", — предполагает нардеп.

В ответ на возражения о неконституционности идеи, политик привел в пример Израиль, где все мужчины пребывают на воинском учете.

"А скажите, конституционно, когда вы должны защищать свое государство, а вы не приходите в центры комплектования, не обновляете свои данные и не становитесь на военный учет? Все мужчины в Израиле стоят на военном учете. И у нас тоже все должны стоять на учете", — говорит он.

А вот идею блокировки счетов уклонистов нардеп не поддержал. Оставить человека без денег, чтобы он где-то умирал — это неправильно, уверен Ивченко.

После таких комментариев он пояснил в Facebook, что некоторые "вырванные из контекста фразы" могли прозвучать неправильно. Главный акцент в интервью был на соответствии всех норм закона о мобилизации Конституции Украины.

"Что касается обучения детей. Я часто говорю, что война идет в том числе и за лучшее общество для наших детей. Не знаю ни одного политика, который поднимет руку на будущее нашей нации. Я прокомментировал норму законопроекта, в которую может быть включен отказ государства в оплате некоторых услуг лицам, не выполняющим свой гражданский долг. Подобные ограничения могут касаться различных сфер. Как пример — отказ в оплате за некоторые направления бюджетной формы обучения детей таких лиц", — уточнил он.

Отреагировали на слова Ивченко и его коллеги по парламенту. Нардеп от "Слуга народа" и член комитета Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина сообщила, что ни в действующем законодательстве, ни в каких-либо законопроектах нет норм о лишении детей уклонистов права на образование.

"Приведенные цитаты — это его личные размышления на тему того, как государство может реагировать на факт уклонения от мобилизации… Такая норма противоречила бы и Конституции, и здравому смыслу", — указала она.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что никто не собирался ограничивать детей в праве на образование.

"Таких планов у Верховной Рады нет, не было и не будет даже в контексте изменений правил мобилизации", — заявил он.

"Враги народа": зачем вспоминать методы Иосифа Сталина?

В советские времени людей могли лишать некоторых прав из-за их принадлежности к определенной социальной группе, напоминает глава украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Захаров.

"Инициативы лишения прав детей за поступки их родителей явно против здравого смысла. Если отец уклоняется от мобилизации, выясните, почему он так поступает. Может служить — пусть служит, а его сын тут причем? Нельзя ограничивать людей в праве на образование, тем более приплетать сюда детей", — объяснил правозащитник Фокусу.

Статья 65-я первой конституции РСФСР содержала специальную категорию "лишенец", в нее входили жандармы, торговцы, священнослужители, члены небольшевистских партий, душевнобольные и осужденные.

"Дети лишенцев не имели права получать высшее образование. Представитель украинского парламента фактически повторяет политические репрессии худших времен", — добавил Захаров.

Вспоминается также определение "враг народа" от советского диктатора Иосифа Сталина. Данный статус разрешал любые формы расправы с идейными противниками, мешавшими стране двигаться к "светлому коммунистическому будущему".

Однако даже советский диктатор в декабре 1935 года на встрече передовых комбайнеров с партийным руководством в Москве заявил: "Сын за отца не отвечает". Так он ответил одному из молодых комбайнеров, который в своем выступлении сказал: "Хотя я и сын кулака, но я буду честно бороться за дело рабочих и крестьян и за построение социализма".

Последняя капля? Как в обществе воспримут ущемление прав детей

Сознательное уклонение граждан от выполнения обязанностей по защите страны можно воспринимать по-разному, но посягательства власти на права детей вызовет только отрицательное восприятие, считает украинский политолог Игорь Рейтерович.

"Украину ментально отличает от России более нежное отношение к детям. Все что с ними связано, воспринимается населением очень остро. Скандальные высказывания будут обсуждаться и ударят прежде всего по самим нардепам и соответственно высшим органам власти", — комментирует политик Фокусу.

Стоит подчеркнуть, что даже в России, где депутаты часто озвучивают парадоксальные мысли, еще не привлекали к вниманию детей тех, кто не хочет служить в армии.

"Не знаю, что произошло с Ивченко, я наблюдал его прямые эфиры, он вполне адекватный депутат. Может неправильно сформулировал мысль, ведь такие высказывания могут похоронить любые политические перспективы нардепа и даже его политсилы", — подытожил эксперт.

Статья 63 Конституции Украины гарантирует всем право на образование. Юридическое управление Аппарата Верховной Рады не пропустит такой законопроект, если вдруг он появится, комментирует Фокусу адвокат в сфере военного права Олег Леонтьев.

Если власти обяжут учебные заведения любых форм собственности не принимать детей уклонистов на учебу, молодое поколение просто уедет учиться за границу, добавил он.

Напомним, в Минюсте Украины уже думают, как мобилизировать отдельные категории заключенных. Один из вариантов — набрать в армию почти 26 тысяч, приговоренных к пожизненному заключению.

Фокус ранее сообщал, что к новому законопроекту о мобилизации подали более 1300 правок. Возможно, их начнут рассматривать с 26 февраля.