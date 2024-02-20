"Уместнее, чем находиться в тюрьме": кого из осужденных хотят мобилизовать, — Минюст

Правительство рассматривает привлечение в армию трех категорий осужденных украинцев. Заместительница министра Елена Высоцкая рассказала, что предпочтение будут отдавать мотивированным воевать.

Related video

Заместительница главы Министерства юстиции Елена Высоцкая рассказала, над мобилизацией каких категорий заключенных размышляют в Украине. Об этом известно из ее комментария "Суспільному" от 20 февраля.

Чиновница объяснила, что сейчас рассматривается возможность мобилизации в ВСУ таких трех категорий:

граждан, у которых есть судимость;

тех, кто отбывает наказание в местах заключения;

пожизненно заключенных.

Высоцкая отметила, что сейчас в Украине есть почти 26 тысяч человек, которые были приговорены к пожизненному заключению.

"И их характеристики, и их состояние, и состояние здоровья, и моральное состояние, и желание присоединиться у них также разное. Поэтому мы прежде всего видим преимущество у тех, кто мотивирован. А уже во-вторых, ищем юридические конструкции, юридические возможности освобождать таких людей, для того, чтобы они помогали отсекать агрессию", — объяснила заместительница министра.

Чиновница рассказала, что в первую очередь правительство рассматривает мобилизацию осужденных, которые уже отбыли наказание.

"Поэтому в проекте закона, который сейчас рассматривается о мобилизации, мы предусматриваем именно такую возможность — предоставить людям, которые имеют судимость, то есть которые являются свободными, уже отбыли наказание, никаких претензий у страны к ним с юридической точки зрения нет, чтобы этот статус не мешал им в первую очередь", — подчеркнула Высоцкая.

Она добавила, что также рассматривается вариант, чтобы заключенные или осужденные выполняли в ВСУ вспомогательные функции. По словам замглавы Минюста, это было бы "уместнее, чем просто находиться в тюрьме".

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что осужденных нужно мобилизовать принудительно. Он отметил, что каждый гражданин обязан защищать родину, и совершение преступления в прошлом не должно на это влиять.

Также Малюська отмечал, что решение о мобилизации граждан с судимостью должны принимать в ТЦК. По его словам, речь идет о десятках тысяч человек.