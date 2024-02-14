"Вечер в хату": в Минюсте предложили посылать в окопы граждан с судимостью наравне с другими

Согласно новой редакции законопроекта, осужденные могут воевать добровольно. Но глава Минюста Денис Малюська предлагает ужесточить требования.

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В новом законопроекте о мобилизации предлагается разрешить призывать в ВСУ осужденных граждан на добровольной основе. Но в Министерстве юстиции предложили более решительные меры и объяснили свою инициативу тем, что защита страны — обязанность, а не право. Об этом глава ведомства Денис Малюська заявил в эфире телемарафона.

"Никто их не планирует спрашивать. По крайней мере, такова наша позиция. Это обязанность каждого гражданина — защищать государство", — заявил Малюська, добавив, что то обстоятельство, что гражданин совершил преступление, понес наказание и теперь находится на свободе, не должно быть причиной для отсрочки от службы.

По словам чиновника, решение о мобилизации гражданина с судимостью должно приниматься в органах ТЦК, которые комплектуют армию. В этом позиция Минюста, которую в дальнейшем будут просить депутатов поддержать.

Глава министерства упомянул о том, что речь идет о десятках тысяч граждан.

Малюська задается риторическим вопросом о том, почему защищать государство — почетная обязанность для всех, а тот, кто когда-то давным-давно совершил преступление, почему-то родину защищать не обязан.

Он также упомянул о том, что сейчас представители ведомства занимаются другим вопросом в отношении осужденных. И подход может быть "чуть-чуть другим". ТЦК хотят предоставить возможность решать, кто им нужен, а кто нет.

Публикация на странице Дениса Малюськи в Facebook

Осенью прошлого года Денис Малюська отмечал, что осужденные граждане уже начали работать шахтерами. По его словам, восполняется дефицит рабочей силы, а люди получают новые навыки, которые позволят по освобождении трудоустроиться.

Напомним, что в ТЦК рассказали, где будут раздавать повестки мужчинам.

Также сообщалось, что две категории граждан могут получить отсрочку от мобилизации.