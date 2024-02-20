Усиление мобилизации в Украине: к новому закону подали более 1300 правок, — комитет Рады

Как объяснили в оборонном комитете ВР, теперь эти правки должны рассмотреть, и это займет "определенное время". Члены комитета спрогнозировали, когда законопроект смогут вынести в зал парламента.

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К новому закону о мобилизации подали более 1300 правок. Члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассказали, повлияет ли это на сроки его рассмотрения парламентом. Об этом известно из материала издания "Суспільне" от 20 февраля.

Депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз объяснила, что регистрация поправок завершится 21 февраля. После этого их еще должны рассмотреть в оборонном комитете ВР.

"Более 1 тысячи правок — это определенное время. Секретариат просто не в состоянии будет свести эту большую (сравнительную — ред.) таблицу даже за один день. Возможно, попытаются, тогда рассмотрение может начаться 23 или 24 февраля, но скорее всего это будет начиная с 26 февраля. Но пока не будет готова эта таблица, говорить о том, какое количество правок, сколько нужно времени, чтобы их рассмотреть — 100% комитет не будет тормозить этот процесс", — заверила Фриз.

Другой член комитета, народный депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев спрогнозировал, что рассмотрение правок займет неделю.

"Завтра заканчивается день подачи правок, только после этого председатель должен назначить заседание комитета по рассмотрению правок, я не скажу сейчас, какая там точная цифра, но точно более 1300, поэтому это займет, я думаю, неделю, не меньше в комитете. И только после этого можно будет говорить о том, чтобы его выносить в зал. 1300 правок, их нужно рассматривать каждую одну за другой, группировать, понимать, что будет меняться", — отметил Чернев.

Напомним, депутат Юлия Клименко рассказала, что Верховная Рада может смягчить некоторые нормы законопроекта о мобилизации.

Нардеп и член оборонного комитета ВР Сергей Рахманин отмечал, что нардепы подали более 900 поправок к законопроекту об усилении мобилизации. Он объяснял, что на их рассмотрение уйдет "не день и не два".