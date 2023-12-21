Призвать 500 тысяч человек: где власти найдут деньги для усиления мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для усиления мобилизации потребуется 500 млрд грн. Такая сумма нужна, чтобы призвать в ряды ВСУ полмиллиона человек, о чем просят в Генштабе. Фокус разбирался, где найти необходимое количество денег.

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Во время пресс-конференции 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб обратился к нему с вопросом мобилизации. Военные предлагают призвать в ряды ВСУ дополнительно полмиллиона человек. Для обеспечения такого количества мобилизованных, по словам Зеленского, нужно 500 млрд грн. Таких денег у Украины нет.

"Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддержать это направление. Потому что это вопрос прежде всего людей, второе — это вопрос справедливости. Это вопрос обороноспособности и вопрос финансов. Потому я как президент Украины, как человек, который много времени отдает тому, чтобы найти для Украины финансовую помощь, хотел бы понимания от премьер-министра, министра финансов, а откуда деньги?" — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что хочет услышать аргументы, чтобы поддержать такое решение.

"Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддержать это направление", — сказал Зеленский.

Придется искать компромиссы

Пресс-конференция Владимира Зеленского 19 декабря должна была подвести черту под рядом вопросов о мобилизации, которые в последние недели обсуждались в обществе. Наиболее чувствительные из них — снижение возраста призывников с 27 до 25 лет, воинский учет женщин. Такие меры обсуждались политиками как возможное решение для усиления мобилизацию.

Стоит отметить, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный накануне пресс-конференции Зеленского сказал, что мобилизацию нужно не усиливать, а вернуть в рамки, в которых это работало прежде.

"Сейчас это проблема тех ребят, которые воюют на переднем крае. Их должен кто-то заменять и помогать", — отметил Главком.

По словам политолога Александра Кочеткова, президент, рассуждая о мобилизации, для которой потребуется 500 млрд грн, попытался дистанцироваться от чувствительной для общества темы.

"500 млрд грн — большая сумма. Вероятно, в нее входит не только денежное обеспечение армии, но и вооружение, боеприпасы. Думаю, озвученная цифра была адресована нашим партнерам. При этом Зеленский четко дал понять, что мобилизация — это вопрос военных, правительства и народных депутатов, а президент — волнуется за людей и страну, поэтому пока не готов поддержать призыв полмиллиона человек. Это чисто политическая технология. Таким образом президент отстроился от неудобной темы", — говорит Фокусу Кочетков.

Политический эксперт Владимир Фесенко отмечает, что проблемы с деньгами в Украине серьезные. В следующем году они только усугубятся, так как годовой бюджет принят, а западные партнеры не спешат выделять помощь.

"Половина бюджета финансируется за счет наших партнеров. А они — не дают денег на армию. Все, что у нас есть — внутренние резервы. Они ограничены. Чтобы найти дополнительные средства, придется соблюдать баланс — на одного военного шесть гражданских в тылу. Поэтому в перспективе речь может пойти не об увеличении численности армии, а о возобновлении ее боеспособности. Придется искать компромиссы", — говорит Фесенко.

Для мобилизации понадобится год

Эксперты отмечают, что основная проблема не в том, чтобы увеличить численность армии, а в том — каким образом мобилизовать огромное количество военнообязанных.

"Система мобилизации не работает. Меня удивили слова Главкома, который сказал, что после того, как уволили старых военкомов, новые не выполняют планы [В беседе с журналистами 18 декабря Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что уволенные областные военкомы были профессионалами и знали, как делать свою работу. Так он ответил на вопрос о том, как их увольнение повлияло на мобилизацию — Ред.]. Так старые тоже не выполняли. Все, кто знакомы с ситуацией, знают — планы мобилизации были провалены еще в прошлом году. Механизм мобилизации неэффективный. Нам нужно создать систему. Потому вопрос не столько, хватит ли ресурсов", — добавляет Фесенко.

По словам военного аналитика "Информационного сопротивления" Александра Коваленко, чтобы мобилизовать 450-500 тысяч украинцев, понадобится год. Другой вопрос — кто именно и в какие подразделения нужен (водители-механики танков, штурмовики, операторы ПВО).

"Такое количество мобилизованных позволит создать запас именно для ротации сейчас и в будущем. Главное заключается в том, что заниматься тренировкой мобилизованных должны те командиры, которые уже имеют боевой опыт и знают, как действовать на фронте", — говорит Фокусу аналитик.

Фокус ранее выяснил, зачем в ВР обсуждали тему воинского учета женщин. По словам источников Фокуса в Верховной Раде, "на бумаге" этой нормы не существует. Резонансную тему на днях обсуждали в профильном комитете, однако большинство народных депутатов высказались против.

Также Фокус сообщал, что, по словам руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, мобилизацию в Украине не отменят, потому что рекрутинг не заменит 1,1 млн человек.