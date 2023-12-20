Эксперимент от нардепов: зачем власти говорили про воинский учет женщин

Тема воинского учета и мобилизации женщин по-прежнему воспринимается в обществе остро. Источники Фокуса в Верховной Раде сообщили, что "на бумаге" этой нормы не существует. Скандальную тему на днях обсуждали в профильном комитет, однако большинство народных депутатов высказались против.

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Тема воинского учета женщин и последующая мобилизация остается резонансной. Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря дал понять, что не подпишет закон с подобной нормой.

Источники Фокуса в Верховной Раде сообщили, что нормы о воинском учете женщин "на бумаге" не существует. В комитете ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки на днях обсуждали вопрос, однако большинство народных депутатов высказались против. Если подобная норма появится в большом законопроекте о мобилизации, который готовит Минобороны, в профильном комитете ее не поддержат.

"Законопроекта пока нет, есть наработки, идут устные обсуждения. Документ будет подавать Кабмин. Сейчас есть рабочая группа в Минобороны, там нарабатывают нормы по мобилизации и демобилизации, но конкретики никакой нет. Все нормы дискуссионные", — сообщил Фокусу источник в Верховной Раде.

По словам ветерана АТО, экс-командира роты в батальоне "Айдар" Евгения Дикого, в кругу военных вопрос мобилизации женщин никогда не обсуждался.

"Насколько мне известно, это личная инициатива [нардепа Марьяны] Безуглой. Сейчас это[воинский учет женщин с последующей мобилизацией] не прорабатывается ни в парламентском комитете, ни на уровне фракций или групп. Даже сама Безуглая не внесла отдельный документ. Она просто озвучила мысль, а документа не существует. Потому неясно, для чего она сделала это. Я ни от одного человека в форме в жизни не слышал про мобилизацию женщин. Военной необходимости в этом нет. Наоборот, если бы ввели воинский учет женщин и ограничили выезд за границу, это бы сильно ударило по моральному духу защитников, которые воюют, чтобы быть спокойными за свои семьи" — сказал Фокусу Дикий.

Напомним, замглавы комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая сообщила, что готовится большой законопроект о мобилизации и демобилизации. В документе, по словам нардепа, будут резонансные положения. В частности, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, ограничение прав уклонистов, а также — воинский учет женщин.

По мнению Безуглой, украинки "ищут любовный интерес в Европе", пока мужчины защищают Родину на фронте, и это положение дел нужно исправить. Нардеп говорила, что мобилизовать женщин после постановки на воинский учет будут только в тыловые части. В Генштабе ВСУ, по словам Безуглой, инициативу не одобряют. Не получила она поддержки и среди украинок. На вопросы Безуглой, согласны ли женщины встать на воинский учет, чтобы в перспективе отправиться на службу, большинство ответили отрицательно.

Эксперты говорили Фокусу, что предлагая обществу обсудить резонансные темы политик повышает свою узнаваемость. Политолог Игорь Рейтерович отмечал, что на фоне скандальности норму о воинском учете женщин снимут, но зато смогут принять другие положения, которые остались в тени, с меньшим сопротивлением со стороны общества.

"Это стандартная схема. Подобная инициатива в итоге может привести к усилению оттока населения из страны, а также ударит по рейтингу действующей власти", — говорил Фокусу эксперт.

Ранее Фокус подробно разбирался, на какие меры готовы пойти нардепы, чтобы усилить мобилизацию.