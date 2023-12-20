Женщин — в ТЦК, заключенных — в окопы: как могут усилить мобилизацию

Власти рассматривают варианты, как усилить мобилизацию. Резонансной стала тема воинского учета для женщин. Украинки были готовы отказаться от гражданства — настолько им не понравилось предложение политиков. Фокус разбирался, на какие решения готовы пойти власти и к чему это может привести.

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Представители украинского истеблишмента дают понять, что усиления мобилизации избежать не удастся. В поиске решений, где найти резерв, на суд общества представляют неоднозначные предложения. Так нардеп СН Марьяна Безуглая заявляла, что в Верховной Раде рассматривают возможность изменить порядок воинского учета для женщин. Вероятно, сделать его обязательным для более широкого перечня специальностей, чем сегодня.

Мобилизовать украинок, после постановки на воинский учет, будут только в тыловые части или на оборонные предприятия. В Генштабе ВСУ, по словам Безуглой, инициативу не одобряют. Не получила она поддержки и среди украинок. На вопросы Безуглой, согласны ли женщины встать на воинский учет, чтобы в перспективе отправиться на службу, большинство ответили отрицательно.

Тем не менее среди политиков идея получила определенный отклик. По мнению нардепа Инны Совсун, если для обороны страны нужно мобилизовать женщин, соответствующие законодательные инициативы могут быть рассмотрены. Однако распоряжение должно последовать от Главнокомандующего ВСУ или Верховного Главнокомандующего.

Женщины в ВСУ

По состоянию на октябрь 2023 года более 62 тысяч женщин являются частью Вооруженных сил Украины — это 7,3% от общего количества войск. Такие цифры привели в Military Media Center. 43 479 женщин являются военнослужащими — 5,3% от общей численности. 18 583 женщин — гражданский персонал, который составляет 48,2% от всего состава. В районе боевых действий находятся более пяти тысяч женщин. Статус участника боевых действий получили 13 487 военнослужащих.

Полковник Жданов отмечает, что предложения, которые в последнее время артикулируют политики, создают напряжение в обществе.

На сегодня воинский учет большинства женщин происходит на добровольной основе. Это положение регулирует закон, подписанный президентом в октябре 2022 года. Он касается украинок, чья профессия соответствует военно-учетной специальности, список которых утвержден указом Минобороны в сентябре 2020 года. В перечне есть как зенитчицы и снайперши, так и бухгалтеры и библиотекарши. Пригодными для прохождения военной службы считаются женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые подходят по состоянию здоровья. Обязательным является учет медиков и фармацевтов.

С января 2023 года в Украине действует порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Соответствующее постановление правительства от 30 декабря 2022 №1487 опубликовали 3 января 2023 года. Этим документом власти дополнительно урегулировали воинский учет для женщин.

В беседе с Фокусом эксперты объясняли, что, согласно постановлению, все женщины, даже украинки, имеющие медицинскую специальность, могут обходиться без обязательной постановки на учет до 2026 года. Новый порядок не предусматривает механизм мобилизации женщин.

Однако, судя по заявлениям нардепов, в Верховной Раде хотят изменить это положение. По словам нардепа Инны Совсун, для подготовки законопроекта о мобилизации женщин, если подобное распоряжение поступит от Главнокомандующего ВСУ или Верховного Главнокомандующего, потребуется создание рабочей группы при Министерстве обороны. Нужно понять, как на практике будет выглядеть процесс, в частности, на каких должностях будут женщины, есть ли для них форма и обеспечение, будут ли мобилизовать женщин с детьми, запретят ли им выезжать за границу.

"Еще есть примитивный, но важный вопрос, а центры территориального комплектования смогут потянуть?" — сказала Совсун.

Ряд заявлений Марьяны Безуглой о том, что женщин нужно взять на воинский учет, вызвал широкий резонанс. Политик провела несколько опросов, где разными формулировками поинтересовалась, согласны ли украинки с такими изменениями. Большинство выразили несогласие. В том числе на вопрос, готовы ли украинки отказаться от гражданства, чтобы не вставать на воинский учет, большинство ответили, положительно.

Подобное мнение выразили и мужчины, которых Безуглая спросила, готовы ли они отказаться от гражданства, чтобы избежать мобилизации.

После этого Безуглая удивилась "хайпу" вокруг возможной мобилизации женщин, сообщив, что после постановки на воинский учет украинок ждет не поездка на фронт, а служба в тылу на позиции бухгалтера в ТЦК во Львове за 20 тысяч грн.

Во время пресс-конференции 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поддержит мобилизацию женщин.

"Мобилизацию женщин — не подпишу", — сказал гарант.

По словам ветерана АТО, военного эксперта Евгения Дикого, в его окружении военные никогда не рассматривали возможность мобилизации женщин.

"Насколько мне известно, это личная инициатива Безуглой. Это сейчас не прорабатывается ни в парламентском комитете, ни на уровне фракций или групп. Безуглая просто озвучила публичную мысль, а документа не существует. Я ни от одного человека в форме в жизни не слышал о том, что нужно мобилизовать женщин. Военной потребности в этом нет. Наоборот, если бы ввели воинский учет для женщин и ограничили для них выезд за границу, это бы сильно ударило по моральному духу защитников, которые воюют, чтобы быть спокойными за свои семьи", — говорит Фокусу Дикий.

Если не женщины, то заключенные?

Вслед за воинским учетом женщин, актуализировалась тема мобилизации заключенных. Идею поддержал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

"Абсолютно нормально отношусь, но нужно понимать, что это сложный человеческий ресурс. Там есть свои особенности, которые нужно учитывать. Это сложная в плане управления и дисциплины история, но это ресурс. Вместо того, чтобы тратить на них деньги в тюрьмах на фоне проблем с экономикой, они могли бы хоть какую-то пользу принести на фронте. При правильном подборе офицеров для управления это могла бы быть эффективная история", – заявил Жорин.

В одну из бригад мобилизовали человека, который какое-то время находился в местах лишения свободы. С ним возникли проблемы, так как он употреблял наркотические средства и один раз под воздействием наркотиков ранил двух военнослужащих.

По данным Министерства юстиции Украины, по состоянию на начало 2022 года в местах лишения свободы находились около 50 тысяч человек. Не все из них осуждены за тяжкие преступления, но многие изъявляли желание защищать Украину с оружием в руках.

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вносящий изменения в Уголовный кодекс. Документ определил перечень осужденных за преступления, которых можно выпускать из тюрем для прохождения службы во время действия военного положения. Согласно закону, мобилизации не подлежат осужденные за умышленное убийство, насилие, развращение несовершеннолетних, организованную преступность, разбойные нападения и госизмену.

В Минюсте Украины Фокусу сообщили, что в 2022 году указом президента Украины были помилованы 363 человека. Все они изъявили желание присоединиться к рядам ВСУ. В большинстве случаев мобилизация коснулась осужденных военных. В частности — из батальона "Торнадо".

Однако механизм не получил массового применения, и со временем про мобилизацию заключенных забыли, в отличие от российской армии, куда зэков вербовали тысячами.

По словам полковника запаса ВСУ Олега Жданова, смысл в том, чтобы вербовать заключенных в ряды ВСУ есть, но вопрос непростой.

"Всегда важно понимать, зачем преступник нужен армии, есть ли у него боевой опыт, насколько тяжелое преступление он совершил. Чтобы потом не получилось, что рецидивисты, убийцы и насильники попали в ВСУ и возникли такие же проблемы, как в РФ", — говорит Фокусу Жданов.

В октябре народный депутат и член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин говорил, что военные должны сами решить, нужно ли им пополнять ряды ВСУ заключенными. Политик отметил, что для некоторых военных бывшие осужденные — люди, входящие в группу риска. Нардеп вспомнил, что в одну из бригад мобилизовали человека, который какое-то время находился в местах лишения свободы. С ним возникли проблемы, так как он употреблял наркотические средства и один раз под воздействием наркотиков ранил двух военнослужащих.

Напряжение в обществе

Среди механизмов, способных усилить мобилизацию, звучало также предложение отказаться от категории ограниченно годных военнообязанных. Нардеп Марьяна Безуглая заявляла, что положение будет в большом законопроекте, который до сих пор находится на стадии доработки.

По словам экспертов, с которыми побеседовал Фокус, радикально это решение не повлияет на мобилизацию. В теории военно-врачебные комиссии будут продолжать фиксировать информацию о состоянии здоровья военнообязанного. Если у него нет серьезных заболеваний, его признают годным и направят на службу в соответствии с физическими возможностями. На практике — нельзя исключить, что после того, как человек попадет в военную часть, его по разным причинам — например, при смене руководства части или при острой нехватке мобресурсов — не переведут с работы в штабе на боевые задания.

Полковник Жданов отмечает, что предложения, которые в последнее время артикулируют политики, создают напряжение в обществе.

"Такое ощущение, что это делается специально, вместо того, чтобы опубликовать готовый законопроект для обсуждения и информирования общества. У нас существует проблема с уровнем профессионализма тех, кто пишет законы. Этот уровень очень низкий", — говорит эксперт.

По словам политолога Олега Постернака, любые предложения, связанные с усилением мобилизации, никогда не будут восприниматься в обществе как популярные. Однако военно-политическое руководство страны должно исходить из потребностей страны во время войны, а не желания спекулировать на теме, чтобы увеличить узнаваемость и заработать дополнительных баллов.

"Я бы не рекомендовал военно-политическому руководству обсуждать вопросы мобилизации с обществом. Вместо этого стоит навести порядок в цифровом учете и прекратить рейды по торговым центрам и спортзалам. Весь этот шум, который поднялся вокруг мобилизации, будет разрешен умеренными изменениями в законе. Они не будут таким агрессивным, как их анонсируют некоторые политики. Но играть с темой мобилизации я бы не рекомендовал", — рассуждает Постернак в беседе с Фокусом.

По мнению эксперта, нардеп Марьяна Безуглая, вбрасывая чувствительные темы для обсуждения, работает на собственный имидж, повышая таким образом собственную узнаваемость.

"Она делает это грамотно — использует вирусный, травмирующий контент, который задевает, вызывает агрессию. Благодаря реакции общества, увеличивается количество просмотров ее страницы. В то же время она выполняет определенный заказ окружения президента. Они хотят дистанцировать тему военных действий от имиджа президента и "пристегнуть" ее к Генштабу", — добавляет Постернак.

Фокус ранее писал, как нардепы планируют наказать тех, кто уклоняется от мобилизации.

Также Фокус отмечал, что большой законопроект о мобилизации коснется украинских студентов, ученых и работников ВУЗов. Спрятаться от военкомов за университетской скамьей будет сложнее.